Comemoração de Nenê, do Juventude, gera confusão e vira caso de polícia em jogo contra o Ceará

A derrota do Ceará para o Juventude neste sábado ficou marcada não apenas pelo placar, mas também por um episódio fora de campo. Após o segundo gol do Juventude, o meia-atacante Nenê exagerou na comemoração, quebrando o vidro de um dos camarotes no Estádio Presidente Vargas. O atleta foi conduzido para o 34º Distrito Policial, onde prestou esclarecimentos e teve fiança estabelecida em R$ 13.200,00.

Os estilhaços atingiram torcedores do Ceará, incluindo as esposas de Chrystian Barletta e Saulo Mineiro. Além de Nenê, outros membros da delegação do Juventude foram escoltados pela Polícia Militar para evitar tumultos. Durante o jogo, a torcida alvinegra entoou cânticos provocativos e, após a quebra do vidro, jogou cerveja em direção aos representantes do time gaúcho.

Revolta das redes sociais

Após a partida, Chrystian Barletta e sua esposa se pronunciaram nas redes sociais, expressando revolta com a situação. O casal destacou que o pior foi evitado, já que estavam com o filho bebê no colo durante o incidente.