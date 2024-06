Com virada na prorrogação e gol de bicicleta, Inglaterra vence a Eslováquia e avança na Euro 2024

Em uma partida repleta de emoções, a Inglaterra garantiu vaga nas quartas de final da Eurocopa 2024 ao vencer a Eslováquia por 2 a 1 na prorrogação, neste domingo (30). Apesar de um desempenho aquém do esperado, a seleção inglesa conseguiu a virada com um gol nos minutos finais do tempo regulamentar e outro no início da prorrogação.

O jogo começou desfavorável para os ingleses. A equipe de Gareth Southgate novamente apresentou um futebol pouco criativo e teve dificuldades para penetrar a defesa eslovaca. Aos 26 minutos do primeiro tempo, a Eslováquia abriu o placar com um gol de Schranz, que recebeu passe preciso de Strelec e finalizou rasteiro, sem chances para Pickford.

A Eslováquia manteve o placar até os acréscimos do segundo tempo, quando Jude Bellingham, em um lance espetacular, acertou uma bicicleta para empatar a partida no primeiro chute ao gol da Inglaterra. No início da prorrogação, Harry Kane marcou de cabeça após escorada de Toney, selando a virada inglesa.

Com a vitória, a Inglaterra se prepara para enfrentar a Suíça nas quartas de final. A seleção suíça vem de boas atuações, tendo empatado com a Alemanha na fase de grupos e vencido a Itália nas oitavas de final. A partida vai ocorrer no sábado (6), às 13h (de Brasília), em Dusseldorf.