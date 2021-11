Com um segundo tempo avassalador, Liverpool atropela o Arsenal e assume vice-liderança do Inglês

Na tarde deste sábado, o Liverpool não quis nem saber se o Arsenal estava com um série de 10 jogos sem perder. Em Anfield, os Reds atropelaram os Gunners com um sonoro 4 a 0, principalmente com uma grande atuação no segundo tempo de partida. Mané abriu o placar na primeira parte de jogo, enquanto Jota, Salah e Minamino marcaram na etapa final. Com a vitória, o Liverpool assumiu a vice-liderança da Premier League, atrás somente do Chelsea.

O Liverpool dominou a partida durante toda a primeira etapa, e criou mais chances de ataque que o Arsenal. Ainda assim, o gol da equipe da casa demorou para sair, e veio apenas aos 39 minutos. Alexander-Arnold deu a assistência e Sadio Mané finalmente venceu o duelo particular com o goleiro Ramsdale.

Na segunda etapa, o Liverpool deslanchou. Aos sete minutos, os Reds aproveitou para ampliar a sua vantagem sobre o Arsenal em um golaço. Após saída errada da defesa, Diogo Jota deixou o marcador no chão, driblou Ramsdale e ampliou.

Com uma boa vantagem no placar, o Liverpool escolheu não abdicar do ataque no restante do segundo tempo, e seguiu pressionando o Arsenal. Dessa forma, aos 28 minutos, a equipe da casa marcou o seu terceiro gol, agora com o artilheiro Mohamed Salah.

Se nem todos consideram 3 a 0 goleada, o Liverpool tratou de transformar a vitória em chocolate. Pouco depois do gol de Salah, os Reds ampliaram o placar aos 32 minutos, com gol marcado por Minamino após nova assistência de Alexander-Arnold, para dar números finais ao jogo.

O Liverpool enfrenta o Porto às 17h (de Brasília) de quarta-feira pela Champions League. O Arsenal, por sua vez, enfrenta o Newcastle às 12h (de Brasília) de sábado pela Premier League.