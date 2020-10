Com técnico paraense, adversário do Remo na Série C desembarca em Belém

Após novas saídas de jogadores do elenco, o Imperatriz-MA, adversário do Remo no sábado (24), no Mangueirão, desembarcou nesta tarde em Belém, após viagem de ônibus.

Na delegação o técnico Charles Guerreiro, que assumiu o Cavalo de Aço nesta semana e vai para o primeiro jogo à frente do time. Os jogadores Hudson, Cebolinha e o atacante Kennedy Balotelli estão na delegação, porém aguardam suas inscrições na competição.

A equipe possui maranhense possui dois treinos agendados, um deles nesta quinta e outro na sexta. O Imperatriz é o lanterna do grupo A da Série C com apenas um ponto e encara o Remo, terceiro colocado com 19.

Leão x Cavalo de Aço duelam no sábado (24), às 19h, no Mangueirão, pela 12ª rodada da Terceirona. A partida terá transmissão lance a lance com fotos e vídeos exclusivos pelo OLiberal.com.