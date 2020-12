Com técnica do Paysandu, time de futebol feminino da OAB/PA é vice-campeão de torneio no Ceará

Uma equipe de futebol feminino composta por mulheres advogadas, bacharéis e acadêmicas de Direito, conquistou no último domingo (6), em Fortaleza-CE, o vice-campeonato no Campeonato Norte/Nordeste, organizado pela ALIFA (Associação Liga de Futebol dos Advogados e Advogadas do Brasil).

Em conversa com a equipe de esportes de OLiberal.com, Luziana Lima, representante do time junto à ALIFA e vice-presidente da Comissão de Esportes da OAB/PA, contou que o campeonato deste ano seria no Rio de Janeiro, mas em decorrência da pandemia da covid-19, foi adiado para o ano de 2021.

“É uma emoção indescritível, não foi fácil para a gente. O feminino tem muito mais dificuldade para participar das competições por vários fatores: a maioria tem filhos, é casada e também a grande maioria é advogada em início de carreira. As competições de advogados e advogadas têm por objetivo a integração da classe advocatícia, a promoção de saúde física e mental. Mas o clima da competição é de Copa do Mundo. E termos ficado com o vice-campeonato é extremamente satisfatório”, comentou Luziana Cristina Lima, representante do time junto à ALIFA e vice presidente da Comissão de Esportes da OAB/PA.

A diretoria resolveu organizar a competição regional Norte/Nordeste e Centro Sul, que ocorreu entre os dias 3 a 6 de dezembro. Foi a segunda vez que a equipe do Pará participou do torneio nacional, a primeira vez foi em Brasília durante o ano de 2019.

A equipe é treinada pela comandante do time feminino do Paysandu, Aline Costa, e a atleta Perote, também da equipe bicolor, que formam a comissão técnica. A atacante Dominique Castanheira, comenta sobre a participação da equipe na competição e sobre a realização de um sonho.

“Sabemos das grandes dificuldades enfrentadas para integração e reconhecimento do futebol feminino E participar do Campeonato Norte e Nordeste da ALIFA foi, sem dúvida, a realização de um sonho, não só das meninas que estiveram ativamente nos jogos, mas de todas que foram representadas pela luta por igualdade. Sinceramente? Foram dias incríveis que ficarão guardados para sempre no coração”, finaliza Dominique Castanheira, atacante do time feminino da OAB/PA.