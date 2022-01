Com 'sombra' de Jesus, Paulo Sousa terá primeira grande missão pelo Flamengo contra o Atlético-MG

Paulo Sousa desembarcou no Brasil na manhã desta sexta-feira, e, em pouco mais de um mês - mais especificamente no dia 20 de fevereiro -, terá a primeira grande missão sob o comando do Flamengo, que é conquistar a Supercopa do Brasil. Dessa forma, o português precisará superar dois obstáculos para se sagrar campeão: a sombra de Jesus e o "carrasco de técnicos" do Fla, o Atlético.

A sombra de Jesus

Um dos principais desafios é "vencer" a sombra de Jorge Jesus. Desde que o Mister retornou ao Benfica, o Flamengo teve três técnicos: Domènec Torrent, Rogério Ceni e Renato Gaúcho. Todos eles foram comparados com o Mister, e não será diferente com Paulo Sousa.

O novo treinador, contudo, garantiu que Jorge Jesus "não é fantasma nenhum". Em conversa com jornalistas portugueses no Aeroporto Internacional de Lisboa, Paulo Sousa elogiou Jorge Jesus e destacou que a pressão e a responsabilidade continuam pela grandeza do Flamengo.



- Todos os treinadores portugueses têm feito bons trabalhos em todo o lado, temos muita qualidade, mas a pressão e a responsabilidade continuam num clube com a grandeza do Flamengo. Queremos continuar a toada das vitórias. (Jorge Jesus) Não é fantasma nenhum. É muito bom treinador, tem demonstrado isso ao longo da carreira. Sempre demonstrou a sua qualidade e a sua paixão, assim como eu também vou tentar expressar a minha - disse.

Atlético-MG, o recente carrasco de técnicos do Flamengo

O outro obstáculo é o histórico recente do Atlético-MG contra os treinadores do Flamengo. Isso porque tanto Domènec Torrent quanto Rogério Ceni foram demitidos justamente após derrotas para o Galo. A exceção foi Renato Gaúcho, que ficou no cargo até a final da Libertadores.



Paulo Sousa, claro, não será dispensado por uma eventual derrota para o Atlético, mas já é possível ver o tamanho do desafio que o Flamengo terá pela frente na final. Além disso, o clube mineiro é o atual campeão do Brasileirão e da Copa do Brasil, enquanto o Rubro-Negro vem de uma temporada decepcionante, em que passou em branco.



- O Atlético-MG foi o último que ganhou o campeonato, daí é, sem dúvida, o clube que todos querem ganhar, mas temos sempre o Palmeiras, penso que o Abel tem feito um trabalho extraordinário, a cultura de vitórias, o saber ganhar com seus próprios argumentos e com as suas próprias ideias, vai ser um dos nossos rivais diretos, como o Red Bull (Bragantino). Eles têm vindo a tomar decisões extraordinárias a nível de qualidade de jogadores. Acredito que muito em breve, pelo que tenho analisado, entre dois, três estarão prontos para competir no mais alto nível conosco para ganhar títulos - disse Paulo Sousa, À emissora RTP, de Portugal.



Dessa forma, em caso de título, Paulo Sousa dará o primeiro passo para se afastar da sombra de Jesus e, também, começará a temporada com um triunfo sobre um adversário que, nas palavras dele, "todos querem ganhar". A Supercopa do Brasil, vale lembrar, será realizada no dia 20 de fevereiro e o favorito para receber a competição é o Estádio Mané Garrincha, palco das edições de 2019 e 2020