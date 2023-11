Com Romário na presidência do América, relembre outros ex-jogadores que se tornaram dirigentes

A ascensão do ex-jogador Romário ao cargo de presidente do América-RJ é um daqueles episódios que mostram até onde vai a identificação de um atleta com a instituição que preside. No caso de Romário, embora tenha vestido a camisa do clube somente no fim da carreira, ele nunca escondeu o seu amor pelo clube, iniciado com o pai, morto em 2008.

De jogador a presidente, o futebol tem inúmeras histórias com esse enredo, que já se tornou bem conhecido pelos lados do Pará. Quem não conhece, por exemplo, a história de um certo Vandick no Paysandu? O baiano que chegou ao Pará em 2001, permaneceu no Papão por apenas duas temporadas, o suficiente para entrar na história, ajudando nas maiores conquistas do clube.

Vandick encerrou a carreira em 2003, para, 10 anos depois, voltar ao Paysandu, agora na condição de presidente, sendo o primeiro da chamada "Novos Rumos", corrente política que deu as cartas no Papão por vários mandatos, a partir de Vandick. Além de jogador e presidente, o agora dirigente voltou em 2017, como Superintendente de Futebol, e em 2023, como Diretor Geral do futebol alviceleste.

Vandick é o caso mais lembrado na esfera local, mas não é o único. Além dele, o Núcleo de Esportes de O Liberal fez uma lista com outros nomes que foram dos gramados para as salas fechadas, decidindo o futuro das instituições esportivas de outra maneira. Confira:

Jailson - ex-atacante e presidente do Cametá

Jaílson Farias é ex-atacante e pendurou as chuteiras em 2016, justamente no clube que viria a presidir tempos depois. Enquanto atleta, foi um dos responsáveis pela maior conquista do Mapará Elétrico, o título do Parazão 2012, mas já esteve no clube também em 2010, 2011, 2013, 2014 e 2016. Foi o segundo clube do interior a levantar a taça. Com o fim da carreira, não demorou muito para assumir a presidência do clube e atualmente comanda a reestruturação do clube, que manda suas partidas no agitado Parque do Bacurau.

Evandro - ex-goleiro, presidiu o Cametá

Evandro foi o "Paredão" cametaense na conquista de 2012. Da mesma forma que Jaílson, esse gaúcho, hoje com 43 anos, seguiu os passos do colega, após inúmeras passagens pelo clube (2010, 2012, 2014, 2015, 2016 e 2017), caminhou rumo à direção do clube, sendo presidente antes de Jaílson, sendo eleito em 2019. O dirigente permaneceu por alguns anos até ser substituído pelo ex-companheiro, que é o atual presidente.

Helinho - ex-atacante e presidente do Castanhal

O Japiim da Estrada também tem em sua ilustre galeria de dirigentes um ex-jogador, este bastante identificado com o clube. Helinho Junior é castanhalense e começou a carreira no clube, no ano de 2000. Depois de rodar por alguns clubes, entre eles Remo, Coritiba, Portuguesa, entre outros de fora do país, retornou em 2010, para encerrar a carreira no ano seguinte. A mudança veio em 2014, quando se tornou presidente do Castanhal, permanecendo até os dias de hoje no cargo. Em 2014 ele abriu uma pequena exceção para jogar oficialmente no clube, a fim de ter uma despedida oficial.

Hadson Nery, ex-meia, presidiu o Bragantino

Antes de ser conhecido nas esferas dos realitys shows, Hadson construiu uma carreira no futebol, que se encerrou no ano de 2012, depois de passagens por clubes locais, nacionais e do exterior. O hoje "Hadbala", enquanto foi Hadson, presidiu o Bragantino, nos anos de 2013 e 2014, repetindo o mesmo caminho do presidente do Castanhal. No início do Parazão de 2015, ele voltou aos gramados para ajudar no time, que sofria com desfalques importantes na época. Embora tenha durado pouco no cargo, escreveu seu nome na galeria dos ilustres do Tubarão.

Roma - ex-atacante, é presidente do Santa Rosa

O caso mais recente é do hoje empresário Roma Merabet. No início dos anos 2000, o paraense despontou nas categorias de base do Flamengo e logo ascendeu ao time principal, fazendo boas temporadas até sua saída, em 2003. Depois disso fez uma verdadeira viagem pelo mundo do futebol, indo parar no Oriente Médio. Depois de 2011, quando se aposentou dos gramados, Roma se tornou empresário e dirigente, até chegar à presidência do Santa Rosa, clube no qual ele é um dos sócios, ajudando o time a conquistar a vaga na elite do Parazão de 2024.

Rafael Lopes - ex-zagueiro, presidiu o Atlético Paraense

Em 2019, o ex-jogador Rafael Lopes assumiu a presidência do Atlético Paraense. O ex-defensor é nascido em Parauapebas e foi formado esportivamente nas bases de Atlhetico-PR e São Paulo. Foi campeão brasileiro em 2008 pelo Tricolor Paulista e passou por Santo André, Marília, Mogi Mirim e Fortaleza, antes de se aposentar no Águia de Marabá em 2013, com apenas 27 anos. No ano seguinte tornou-se dirigente máximo do Atlético, antes chamado de Associação Esportiva de Apoio ao Menor de Parauapebas (AESAMP), criado em 2002.

Marquinhos - ex-meia, presidiu o Izabelense

Marcos Roberto Leal dos Santos tem 46 anos e até 2013 esteve nos gramados, defendendo sobretudo clubes do Pará, com poucas exceções. No ano de 2009 defendeu o Izabelense, clube que mais tarde presidiria, mais precisamente em 2022, comandando o time na disputa do Campeonato Paraense da segunda divisão.

Jorge Baíco - ex-zagueiro, presidiu o Vênus

Considerado um dos grandes craques da história do Vênus, Jorge Baíco ficou conhecido na década de 80 e em 2022 esteve na condição de presidente do clube, alternando sua história com o clube de Abaeté entre os gramados e a presidência.