Com Renato Augusto, Corinthians divulga relacionados para jogo contra o Ceará; confira provável time

O Corinthians encerrou neste sábado a sua preparação para enfrentar o Ceará. Logo após a atividade, o clube divulgou a lista de relacionados para a partida como grandes novidades, a maior dela é a presença de Renato Augusto, que deve fazer sua estreia neste domingo, em Itaquera.

O meio-campista foi relacionado pela primeira vez desde a sua volta e deverá fazer a sua reestreia com a camisa corintiana depois de quase seis anos. No entanto, ele deve estar disponível por até 30 minutos, no segundo tempo.

As outras novidades na lista são Lucas Piton e Cantillo, que não foram para a partida diante do Santos. Ambos voltam a ficar a disposição, mas somente o meio-campista colombiano deverá ser titular para enfrentar o Vozão.

Um provável time para domingo é: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo (Roni), Gabriel e Giuliano; Gustavo Mosquito, Adson e Jô.

Confira os relacionados para a partida:

Goleiros: Caíque França, Cássio e Matheus Donelli

Laterais: Fábio Santos, Fagner e Lucas Piton

Zagueiros: Gil, João Victor e Raul Gustavo

Meio-campistas: Adson, Cantillo, Du Queiroz, Gabriel, Gabriel Pereira, Giuliano, Luan, Mateus Vital, Renato Augusto, Roni, Vitinho e Xavier

Atacantes: Gustavo Mosquito, Jô e Marquinhos