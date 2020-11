Com Remo, Paysandu e Independente, CBF divulga a lista de participantes da Copa Verde de 2020

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quarta-feira a lista dos participantes da edição 2020 da Copa Verde. A competição inicia no dia 20 de janeiro de 2021 e vai contar com 24 clubes, dentre eles, Remo, Paysandu e Independente, representante do Pará.

A CBF seguiu três critérios para a participação dos clubes. O primeiro foi ter obtido a primeira colocação no campeonato estadual (ou torneio seletivo) nas doze federações estaduais participantes. Nesse que entra o Remo, que venceu em 2019 o Parazão.

O segundo critério foi ter obtido uma das seis vagas oriundas do Ranking Nacional de Clubes (RNC) de 2020. Nesse que entra o Paysandu.

O terceiro foi ter obtido uma vaga destinada às seis federações melhores ranqueadas no RNF que tenham até duas vagas asseguradas na Copa. Nesse entra o Independente.

Apesar da lista, os clubes ainda precisam confirmar se vão ou não participar da Copa Verde. O ofício precisa ser enviado até o dia 30 de novembro. Por enquanto, Remo e Paysandu ainda não se posicionaram sobre a questão, já que estão ainda pensando na Série C, que está na reta final da primeira fase.

O atual campeão da Copa Verde é o Cuiabá. A competição dá direito a uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil.

VEJA A LISTA COMPLETA:

Pará: Remo, Paysandu, Independente

Goiás: Atlético Goianiense; Goiás; Vila Nova; Aparecidense

Mato Grosso: Cuiabá; Luverdense; Operário Varzea-Grandense

Acre: Rio Branco; Galvez

Amazonas: Manaus; Fast Clube

Distrito Federal: Gama; Brasiliense

Mato Grosso do Sul: Águia Negra; Aquidauanense

Tocantins: Palmas;

Espírito Santo: Real Noroeste Capixaba;

Rondônia: Ji-Paraná;

Amapá: Santos;

Roraima: São Raimundo;