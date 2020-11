Com Remo e Paysandu, veja como ficaria o quadrangular final se a Série C terminasse hoje

A Série C entra na reta final e faltando apenas três rodadas para o término da primeira fase, Remo e Paysandu estão dentro do G-4, grupo que estaria classificado para o quadrangular final. Se a Terceirona terminasse hoje, Leão e Papão estariam no mesmo grupo.

Em 2020 a Série C mudou de regulamento. Os clubes não jogam mais o famoso “mata-mata”, os quatro melhores do grupo A e também do B se enfrentam em cruzamento. O primeiro e o terceiro do grupo A formam uma chave com o segundo e o quarto do grupo B, ocorrendo o mesmo com o líder e o terceiro do grupo B, que fecham uma outra chave com o segundo e o quarto colocados do grupo A.

Dessa maneira, se a competição terminasse hoje, os quadrangulares da Série C ficariam da seguinte forma:

CHAVE 1

Santa Cruz-PE

Vila Nova-GO

Londrina-PR

Ituano-SP

CHAVE 2

Brusque-SC

Ypiranga-RS

Remo

Paysandu

DETALHE

Todos os clubes jogam entre si, em partidas de ida e volta. Os dois primeiros de cada chave automaticamente garantem o acesso para a Série B em 2021. Os líderes de cada grupo irão decidir o título da Série C 2020 em duas partidas.