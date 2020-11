Com Re-Pa, CBF define data e horário da última rodada da Série C

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) atualizou a tabela dos jogos da Série C com a definição da data e horário da última rodada da competição. Remo e Paysandu vão se enfrentar no sábado, 5 de dezembro, às 17 horas, no Mangueirão.

A expectativa é para saber se na última rodada um dos dois vai precisar de um bom resultado para conseguir a classificação para a próxima fase. Atualmente, o Remo é o atual vice-líder do grupo A, com 26 pontos. O Paysandu é quarto colocado, com 19 pontos.

Os outros jogos do Grupo A da rodada decisiva da Série C serão Botafogo-PB e Treze–PB, no Almeidão, em João Pessoa (PB), Imperatriz-MA e Manaus-AM, em Frei Epifânio, em Imperatriz (MA), Santa Cruz e Ferroviário-CE, no Arruda, em Recife (PE) e Vila Nova-GO e Jacuipense-BA, no Onésio B. Alvarenga, em Goiânia-GO.