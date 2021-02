Com presidentes e representantes dos 12 clubes, Campeonato Paraense 2021 é lançado oficialmente

A edição 2021 do Campeonato Paraense de Futebol foi lançada na manhã desta quinta-feira (11), com a presença do Governador Helder Barbalho, do vice, Lúcio Vale; além de representantes da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel) e presidentes dos 12 clubes.que participarão da competição deste ano. O evento, que acontece no Palácio do Governo, em Belém, contou com a assinatura dos contratos de patrocínio oficial e o do contrato de cessão dos direitos de transmissão com a Cultura Rede de Comunicação (Funtelpa).

Mas outro tema acabou ganhando destaque durante a cerimônica oficial: a possível volta dos torcedores aos estádios.

Campeonato é lançado oficialmente (Andre Gomes)

