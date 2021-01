Com passagens pelo Remo, três jogadores estão na lista dos melhores da década em clube do Sul

O Criciúma-SC terminou a temporada 2020 a década sem a sonhada classificação final para a Série B. A equipe de Santa Catarina (SC) se manteve na Terceirona e o site “Engeplus” decidiu formar a seleção do Tigre na década. Na relação dos 11 jogadores, três passaram pelo Remo.

A lista inicia com o zagueiro Matheus Ferraz, de 35 anos. Ele atuou no Criciúma nas temporadas de 2012 e 2013. Com a camisa do Remo jogou a Série B de 2007, última vez em que o Leão Azul disputou a competição nacional. Atualmente está disputando a Série A pelo Fluminense-RJ.

Zagueiro jogou a Série B de 2007 pelo Leão Azul (@lucasmerconphotos / Fluminense)

Outro que aparece na lista dos melhores do Criciúma é o lateral esquerdo Marlon, que atualmente veste a camisa do Remo. Marlon está na sua quarta temporada no Remo e jogou no Tigre em 2012, 2013, 2018 e 2019.

Marlon é um dos destaques do Remo na temporada (Samara Miranda/Ascom Remo)

Fechando a lista está o atacante Zé Carlos, que esteve no Remo no ano passado. O jogador de 37 anos fez sete partidas e marcou dois gols com a camisa azulina. Pelo Criciúma o atleta possui status de ídolo e marcou mais de 100 gols pelo Time Carvoeiro. Atualmente Zé Carlos está sem clube.

Zé Carlos teve uma passagem bem complicada no clube paraense (Samara Miranda/ Ascom Remo)

VEJA A LISTA COMPLETA DOS MELHORES DA DÉCADA NO CRICÍUMA

Goleiro: Luiz

Laterais: Sueliton e Marlon (2012 e 2013 / 2018 e 2019)

Zagueiros Matheus Ferraz (2012 e 2013) e Nino

Meias: Dodi, Foguinho e Kléber

Atacantes: Zé Carlos (2011 e 2012 / 2014 e 2018), Lucca e Lins