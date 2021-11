Com moral! Abel Ferreira completa um ano de Palmeiras e recebe bolo de torcedoras do clube

Celebrando um ano de Palmeiras, o técnico Abel Ferreira recebeu homenagem de torcedoras do Verdão na porta do CT do clube. Integrantes do grupo 'SEP das Minas', as palmeirenses aguardaram o treinador deixar a atividade de terça e entregaram ao português um bolo decorado com fotos do português com a frase '1 ano de Palmeiras'.

O grupo era composto por 15 torcedoras, que se organizam em prol do Verdão através da internet. Assim que deixou de carro o CT para receber o bolo, Abel Ferreira viu outros palmeirenses se aglutinarem no local.

No Palmeiras, o treinador português conquistou a Libertadores e a Copa do Brasil. Com contrato até 2022, Abel Ferreira, que concorre ao prêmio de melhor treinador do mundo, é novamente finalista da principal competição sul-americana, marcada para o dia 27, contra o Flamengo, em Montevidéu.