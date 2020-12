Com marca própria, Remo lança camisas especiais de final de ano

O Remo lançou nesta semana uma nova coleção da sua marca própria “Rei”. A diretoria azulina iniciou as vendas das camisas de Réveilon, com o símbolo da marca Rei e fazendo referência à origem do escudo azulino.

LEIA MAIS

Depois de votação popular, Remo divulga primeira camisa casual da marca própria

Com camisas retrô, Remo lança novos uniformes da marca própria 'Rei'

A camisa é pro ano novo, mas você já pode presentear no Natal, azulino. 👀



Garanta sua camisa do Réveillon e celebre a chegada de 2021 com muita elegância! 🎆



➡️ Vendas:

🦁 Lojas do Remo (Sede, Boulevard, Parque, Bosque e Metrópole).

📱 Loja Virtual: https://t.co/kf5SuYVPjb pic.twitter.com/5f1ruyAhJ7 — Clube do Remo (de 😷) (@ClubeDoRemo) December 23, 2020

As camisas estão à venda nas Lojas do Remo nos valores de R$149,90 a masculina e R$144,90 a feminina. O torcedor também pode adquirir pela internet, através do site.

Essa é a segunda coleção de camisas da marca própria “Rei” lançada pelo Clube do Remo. A primeira foi em formato “retrô”, relembrando grandes esquadrões azulinos.