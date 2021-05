Com jogadores de clubes paraenses, perfil faz lista de apelidos inusitados da Série D

A Série D do Brasileirão iniciou nesta semana com a fase preliminar. Ao todo são 64 clubes lutando pelo título da competição e o acesso à Série C. Dois clubes paraenses estão na disputa, o Castanhal e o Paragominas e dois jogadores com apelidos inusitados e que estão na lista do perfil de futebol chamado “Última Divisão”.

O perfil publicou uma lista com 11 apelidos de jogadores que irão disputar a Série D e fazem parte dela o jogador Cabecinha, do Paragominas e Canga, que joga no Japiim.

Veja a lista completa de apelidos:

Sucuri (Brasiliense-DF)

Pastor (Ferroviária-SP)

Petróleo (Rio Branco-ES)

He-man (São Raimundo-RR)

Cabecinha (Paragominas-PA)

Tiririca (Rio Branco-VN –ES)

Pink (Campinense-PB)

Birugueta (Treze-PB)

Canga (Castanhal-PA)

Tobinha (Brasiliense-DF)

Célio Mata-Boi (Ypiranga-AP)

Hoje começa a competição mais divertida do futebol mundial! E os apelidos divertidos fazem parte do folclore da Série D. Imagina esse time jogando junto! O narrador ia sofrer 🤣 pic.twitter.com/LDj0A0XMaN — Última Divisão (@ultimadivisao) May 26, 2021

Castanhal e PFC estão no grupo 1, ao lado de Fast-AM, Galvez-AC, Penarol-AM, São Raimundo-RR e Ypiranga-AP.