Com Hulk, Everson e Miranda, Tite convoca nove atletas para a Seleção nas Eliminatórias

A lista de convocados da Seleção Brasileira para a "sequência tripla" das Eliminatórias passou por uma situação emergencial. Diante do impasse sobre os atletas que atuam no Reino Unido, técnico Tite e o coordenador Juninho Paulista anunciaram nesta sexta-feira nove convocados para "substituir" quem está na Premier League.

Entre as novidades está o atacante Hulk, que não era chamado desde o ciclo de Dunga, o zagueiro Miranda, o goleiro Everson, o meia Edenílson, além de mais bicampeões olímpicos, como o goleiro Santos e o atacante Malcom. O Brasil encara o Chile no dia 2, a Argentina no dia 5 e, no dia 9, enfrenta o Peru.

Além disto, jogadores cotados como o meia Gerson e o atacante Vini Junior seguirão com o grupo. Outro estreante é o meio-campista Matheus Nunes, do Sporting.

Juninho Paulista falou que a incerteza em torno da situação de quem joga no Reino Unido pesou para o anúncio dos novos convocados. Os atletas da Premier League não estão desconvocados, segundo o coordenador.

"Nossa preparação começa daqui a três dias. A gente torna a repetir: Eliminatórias já são a Copa do Mundo para a gente. Por isso, não pudemos esperar mais pela resposta, a não ser estarmos prontos e preparados para esta situação", disse.

Os nove atletas "substituirão" os goleiros Alisson (Liverpool) e Ederson (Manchester City), o zagueiro Thiago Silva (Chelsea), os meio-campistas Fred (Manchester United) e Fabinho (Liverpool) e os atacantes Roberto Firmino (Liverpool), Gabriel Jesus (Manchester City), Raphinha (Leeds) e Richarlison (Everton).

GOLEIROS

Everson - Atlético-MG

Santos - Athletico

ZAGUEIROS

Miranda - São Paulo

MEIO-CAMPISTAS

Edenílson - Internacional

Gerson - Olympique Marseille (FRA)

Matheus Nunes - Sporting (POR)

ATACANTES

Hulk - Atlético-MG

Malcom - Zenit (RUS)

Vini Jr - Real Madrid (ESP)