Com gol de Hulk, Atlético-MG bate São Paulo na estreia de Lucas

No Morumbi, o Atlético-MG conseguiu encerrar sua sequência de dez jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro, ao vencer o São Paulo por 2 a 0 na 18ª rodada do Brasileirão. O Galo mostrou sua força logo no início do jogo com um golaço de falta de Hulk e ampliou o placar com um pênalti convertido por Pavon.

A partida também marcou a estreia de Lucas, reforço do São Paulo, que gerou grande expectativa na torcida, mas que acabou cometendo o pênalti que consolidou a vitória do Atlético-MG. Para os donos da casa, a frustração só aumenta, já que acumulam cinco jogos sem vitória, sendo quatro derrotas e um empate, deixando o sinal de alerta ligado para as próximas decisões.

Com esse resultado, o Atlético-MG soma agora 24 pontos e ocupa a décima colocação na tabela, enquanto o São Paulo estaciona com 26 pontos, ocupando a oitava posição.

Na próxima rodada do Brasileirão, o Atlético-MG enfrentará o Bahia no Mineirão, em Belo Horizonte, no domingo, às 11h. Já o São Paulo visitará o Flamengo no Maracanã, no Rio de Janeiro, também no domingo, mas às 18h30.

Antes dos próximos compromissos pelo campeonato nacional, ambos os times terão confrontos pelas Copas. O Atlético-MG jogará contra o Palmeiras na quarta-feira, às 21h30, no Allianz Parque, pelo duelo de volta das oitavas de final. Enquanto o São Paulo receberá o San Lorenzo no Morumbi, na quinta-feira, às 19h, pela partida de volta das oitavas da Sul-Americana.