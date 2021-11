Com gol de Gabriel Jesus, Manchester City vira e vence o PSG pela Champions

Nesta quarta-feira, o Manchester City conseguiu uma vitória importante na Champions League ao bater o PSG por 2 a 1 de virada com gols de Sterling e Gabriel Jesus. Os ingleses garantiram a classificação como líderes do grupo com o placar, enquanto o time francês avançou para o mata-mata como segundo colocado por conta da vitória do RB Leipzig contra o Club Brugge.

AO ATAQUE

Durante a primeira etapa do confronto deste sábado, o Manchester City foi superior ao Paris Saint-Germain no ataque, e criou grandes chances de perigo contra o seu adversário. Com uma superioridade fora do normal, o City encurralou o PSG, que se salvou como pode de levar o gol na primeira etapa.

IH, RAPAZ!

​Logo no início do segundo tempo da partida, o Paris Saint-Germain criou uma bela chance de gol. Após uma bela jogada com Neymar e Ander Herrera, Messi cruzou para a área e, cara a cara com Ederson, Kylian Mbappé marcou para o PSG.

TUDO IGUAL

O Manchester City foi ao ataque e, com a desvantagem no placar, buscou o empate rapidamente. Com 18 minutos de segundo tempo, a equipe da casa conseguiu deixar tudo igual após cruzamento na área que sobrou para Sterling, com o gol vazio, empurrar para as redes.

VIRA-VIROU

Melhor durante toda a partida, o Manchester City seguiu no campo ofensivo após empatar, e criou boas chances no ataque. A virada veio aos 31 minutos, Bernardo Silva deu a assistência e Gabriel Jesus tirou de Keylor Navas para colocar o City na frente do placar e garantir os três pontos para o time inglês.

SEQUÊNCIA

Após a rodada da Champions, o Manchester City vira a chave e enfrenta o West Ham às 11h (de Brasília) deste domingo, pela Premier League. Já o PSG, por sua vez, enfrenta o Saint-Étienne às 9h (de Brasília), pela Ligue 1.