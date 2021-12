Com dois paraenses, grupos da próxima Copa São Paulo de Futebol Júnior são divulgados

A Federação Paulista de Futebol (FPF) anunciou no final da tarde desta segunda-feira, em evento realizado no Clube Atlético Monte Líbano, os grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2022. São 128 times divididos em 32 chaves na competição, que começará em 2 de janeiro e será encerrada no dia 25, data do 468º aniversário da capital paulista, quando será conhecido o campeão da 52ª edição do torneio mais importante da categoria no Brasil.

Após apresentar um vídeo com belos lances protagonizados por jogadores de destaques que já disputaram a Copinha, entre eles Neymar, ex-Santos e hoje do Paris Saint-Germain, e Vinicius Júnior, ex-Flamengo e atualmente no Real Madrid, a FPF chamou ao palco do evento o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, que fez um discurso no qual saudou alguns presentes e exaltou o torneio de base como o "mais democrático e abrangente do futebol brasileiro".

- Estamos aqui para tratar de uma das competições mais importantes não só do Brasil, mas do mundo, a Copa São Paulo de Futebol Júnior - exaltou.

Na sequência, o presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos, também fez um discurso e destacou a Copinha como "uma competição grandiosa, com 128 clubes" e também a qualificou como "o maior campeonato de base do mundo".

- São mais de 3 mil atletas reunidos em São Paulo buscando um sonho. E voltar a realizar a Copinha após uma parada difícil nos traz uma imensa alegria - disse o dirigente, se referindo ao fato de que a competição acabou não sendo realizada em 2021 por causa da pandemia do novo coronavírus.

E o mandatário da entidade depois deu lugar no palco aos ex-jogadores Djalminha e Mauro Silva, este último vice-presidente da FPF, que participaram da Copinha no início de suas carreiras. Djalminha lembrou, inclusive, de quando brilhou com a camisa do Flamengo na campanha do título de 1990.

- Tenho uma relação muito especial com a Copinha, foi a competição que me deu o upgrade para chegar ao profissional e me tornar o jogador que eu fui. Para citar só a melhor recordação, tive a oportunidade de ser campeão, artilheiro e o melhor jogadores. Não precisa falar mais nada - ressaltou.

Mauro Silva, titular do Brasil na campanha do tetracampeonato no Mundial de 1994, também exaltou o peso que o torneio de juniores tem para os garotos que estão começando as suas trajetórias antes de subirem ao profissional.

- Para qualquer garoto na base, jogar na Copinha é o mesmo que é para o atleta profissional jogar uma Copa do Mundo. Uma vitrine que todos querem participar, a visibilidade que a competição traz para o atleta é muito grande - enfatizou o ex-volante, que foi formado como jogador na base do Guarani, no qual começou a aparecer com maior destaque no cenário do futebol nacional antes de defender o Bragantino, pelo qual foi campeão paulista em 1990.

Neste ano a competição será sub-21 pra dar oportunidade aos jovens que não puderam disputar a edição passada da competição, tendo em vista o fato de que a mesma não foi realizada neste ano por causa da pandemia da Covid-19.

O último campeão do torneio foi o Internacional, que superou o arquirrival Grêmio nos pênaltis após um empate por 1 a 1 no tempo normal, no estádio do Pacaembu, na decisão que aconteceu em janeiro de 2020.

Atual detentor do título, o Colorado vai integrar o Grupo 25 desta próxima Copinha, que será disputado na cidade de Mogi das Cruzes e também contará com as presenças de União Mogi-SP, Portuguesa e São Raimundo-RR.

Já o Corinthians, maior campeão da história do torneio, com dez títulos conquistados, vai fazer parte do Grupo 15, com sede em São José dos Campos, que terá também as presenças de São José-SP, River-PI e Resende-RJ.

Na primeira fase da Copa São Paulo, os times se enfrentarão dentro de cada grupo e os dois primeiros colocados de cada chave avançarão ao estágio seguinte da competição, a partir da qual os confrontos serão eliminatórios.

Confira todos os grupos e as sedes da Copa São Paulo de 2022:

Grupo 1 - sede em Votuporanga

Votuporanguense-SP, Bahia, Monte Azul-SP e Atlético Matogrossense

Grupo 2 - sede em Tanabi

Tanabi-SP, Vila Nova-GO, Guarani e Aquidaunense-MS

Grupo 3 - sede em Bálsamo

Mirassol-SP, Sport, Taguatinga-DF e Confiança-SE

Grupo 4 - sede em Lins

Linense-SP, Atlético-MG, Andirá-AC e Desportivo Aliança-AL

Grupo 5 - sede em Franca

Francana-SP, Juventude, Ponte Preta e Confiança-PB

Grupo 6 - sede em Matão

Matonense-SP, Fluminense, Fast Clube-AM e Jacuipense-BA

Grupo 7 - sede em Cravinhos

Comercial-SP, Criciúma, Nova Iguaçu-RJ e Chapadinha-MA

Grupo 8 - sede em Araraquara

Ferroviária-SP, Santos, Rondoniense-RO e Operário-PR

Grupo 9 - sede em Iacanga

União Iacanga-SP, Santa Cruz-PE, Novorizontino-SP e União ABC-MS

Grupo 10 - sede em Jaú

XV de Jaú-SP, Grêmio, Castanhal-PA e Mixto-MT

Grupo 11 - sede em São Carlos

São-Carlense-SP, América-MG, São Carlos-SP e Falcon-SE

Grupo 12 - sede em Araras

União São João-SP, Athletico-PR, Velo Clube-SP e Taquarussú-TO

Grupo 13 - sede em Guaratinguetá

Manthiqueira-SP, Vitória-BA, XV de Piracicaba-SP e São José-RS

Grupo 14 - sede em Taubaté

Taubaté-SP, Botafogo, Petrolina-PE e Aparecidense-GO

Grupo 15 - sede em São José dos Campos

São José-SP, Corinthians, River-PI e Resende-RJ

Grupo 16 - sede em Suzano

União Suzano-SP, Fortaleza, Ituano e Concórdia-SC

Grupo 17 - sede em Porto Feliz

Desportivo Brasil-SP, Goiás, Botafogo-SP e Iape-MA

Grupo 18 - sede em Jundiaí

Paulista, Ceará, São Bernardo FC-SP e Bragantino-PA

Grupo 19 - sede em Jaguariúna

Jaguariúna-SP, ABC-RN, Red Bull Bragantino e Fluminense-PI

Grupo 20 - sede em Itapira

Itapirense-SP, Cruzeiro, Retrô-PE e Palmas-TO

Grupo 21 - sede em São Caetano do Sul

São Caetano, São Paulo, Deportivo Perilima-PB e CSE-AL

Grupo 22 - sede em São Bernardo do Campo

EC São Bernardo-SP, Londrina, São Bento-SP e Aster Brasil-ES

Grupo 23 - sede em Osasco

Osasco Audax-SP, Joinville, Santo André e Camaçariense-BA

Grupo 24 - sede em Santana de Parnaíba

Ska Brasil-SP, Vasco, Rio Claro-SP e Lagarto-SE

Grupo 25 - sede em Mogi das Cruzes

União Mogi-SP, Internacional, Portuguesa e São Raimundo-RR

Grupo 26 - sede em Guarulhos

Flamengo-SP, Avaí, AD Guarulhos​-SP e Santana-AP

Grupo 27 - sede em Mauá

Mauá Futebol-SP, Atlético-GO, Mauaense-SP e Volta Redonda-RJ

Grupo 28 - sede em Diadema

Água Santa-SP, Palmeiras, Real Ariquemes-RO e Assu-RN

Grupo 29 - sede em Barueri

Oeste-SP, Flamengo, Floresta-CE e Forte-ES

Grupo 30 - sede em São Paulo (Ibrachina)

Ibrachina-SP, Náutico, Inter de Limeira-SP e Serranense-MG

Grupo 31 - sede em São Paulo (Juventus)

Juventus-SP, CRB-AL, Portuguesa Santista-SP e Canaã-BA

Grupo 32 - sede em São Paulo (Nacional)

Nacional-SP, Coritiba, Capivariano-SP e Real Brasília-DF