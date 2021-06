Com desfalques e Muniz em alta, Flamengo amplia espaço da base no elenco

"Craque o Flamengo faz em casa", mas o Flamengo investiu alto para formar um elenco com atletas experientes e renomados. Diego Alves, Rodrigo Caio, Filipe Luís, Diego, Gabigol... Assim, as convocações para as Eliminatórias Sul-Americanas e algumas lesões têm dado oportunidades neste início de temporada aos garotos do Ninho, que têm correspondido à fama do clube. Rodrigo Muniz, com sete gols em 2021, é o principal símbolo desse momento.

O Rubro-Negro conta com 29 jogadores em seu grupo principal - como consta no site oficial - dos quais 10 tiveram passagens pelas divisões de base do clube.

Outros nomes do Sub-20 e até Sub-17, como Ryan Luka, Lázaro e Yuri são convocados regularmente para completar os treinos e as relações das partidas.

Contando com o Estadual, onde o Flamengo atuou nas rodadas iniciais com os Garotos do Ninho", Copa do Brasil, Supercopa, Libertadores e Brasileirão, os treinadores (Rogério Ceni e Maurício Souza) já utilizaram 20 jogadores da base.

AS SOMBRAS DE DIEGO ALVES

Debaixo das traves, o Flamengo conta com a experiência de Diego Alves desde 2017. O camisa 1 é titular absoluto do Rubro-Negro quando saudável, mas, especialmente na última temporada, teve problemas com lesões - o que deu brecha para dois goleiros formados no Ninho brilharem: Hugo e Gabriel Batista.

O primeiro assumiu a "bronca" e substituiu Diego Alves em reta final decisiva, tendo papel importante na arrancada para o Octa do Brasileirão De quebra, tornou-se o goleiro mais jovem a conquistar o torneio nacional pelo Flamengo.

Já em 2021, Gabriel Batista aproveitou a oscilação de Hugo Souza e nova ausência de Diego Alves para conquistar seu primeiro título como titular no clube que o revelou: o Tri do Campeonato Carioca, diante do Fluminense.

Ao todo, Diego Alves soma 13 jogos em 2021, Gabriel Batista oito e Hugo cinco.

Entre os laterais do grupo, Matheuzinho é o que vem dá base e mais tem chances em 2021. É, inclusive, o jogador da posição que mais atuou na temporada: são 18 partidas e quatro assistências, sendo o quarto maior garçom do time. Apesar disso, Isla é o titular na direita quando está à disposição e, agora, a concorrência aumentou com o retorno de Rodinei.

Do outro lado, Filipe Luís é o dono da lateral e Renê é o reserva imediato para Rogério Ceni. Contudo, o jovem Ramon é visto com muito bons olhos pelos torcedores - que cobram mais chances ao garoto - e também internamente.

ZAGA É O SETOR COM MENOR PARTICIPAÇÃO DA BASE

Rodrigo Caio, Gustavo Henrique, Léo Pereira, Bruno Viana e o improvisado volante Willian Arão são as principais opções para a defesa do Flamengo. Com a transferência de Natan para o Red Bull Bragantino e o empréstimo de Thuler para o Montpellier, da França, o setor com menor participação das divisões de base no atual time rubro-negro é o defensivo. Gabriel Noga, de 19 anos, deve ser o próximo integrado ao elenco. É um talento promissor do Sub-20 atual.

JOÃO GOMES, O FUTURO DO MEIO DE CAMPO

O setor do meio de campo é bastante alterado com as frequentes convocações de Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gerson, por exemplo, além das mudanças promovidas por Rogério Ceni. Neste cenário, João Gomes surgiu como uma opção e, cada vez mais, vem se provando como um futuro titular do Flamengo.

São 22 jogos na atual temporada, sendo o atleta que mais atuou em 2021. Com bom passe, gol na decisão do Carioca e participação efetiva na marcação - é o jogador com mais desarmes do Flamengo - é uma figura importante no grupo.

Hugo Moura e Max também têm recebido oportunidades no meio de campo do Fla, enquanto Richard Rios, Lucas André e Yuri fazem a transição da base para profissional, participando das atividades e sendo relacionados em alguns jogos.

Dos seis atacantes que estão à disposição no grupo principal, o Flamengo fez grandes investimento em cinco: Gabriel Barbosa, Pedro Vitinho, Michael e Bruno Henrique. O sexto veio justamente das divisões de base e é o terceiro artilheiro do clube na temporada. Trata-se de Rodrigo Muniz, com sete gols.

Goleador desde as categorias de base, o centroavante vem se provando como uma realidade no clube, apesar da fortíssima concorrência interna. O ótimo desempenho do camisa 43, inclusive, desperta o interesse de clubes europeus.