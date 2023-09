Com café e protetor solar, veja detalhes do banco da Seleção Brasileira antes do treino em Belém

A Seleção Brasileira fará na tarde desta quarta-feira (6), o seu segundo treino visando confronto diante da Bolívia, na próxima sexta-feira (8), em Belém, no Mangueirão. A equipe de O Liberal teve acesso ao banco de reservas do Brasil, momentos antes dos jogadores irem para o treinamento. Com direito a cafezinho e protetor solar, o banco de reserva da Seleção Brasileira estava ocupado com os materiais dos atletas, uniformes, coletes, sacola médica, além das bolas utilizadas no treinamento.

Brasil x Bolívia duelam na próxima sexta-feira (8), no Mangueirão, em Belém, pela estreia nas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.