Flamengo goleia o São Paulo e quebra jejum de dez anos sem vencer no Morumbi

O Flamengo goleou o São Paulo na tarde deste domingo (14) por 4 a 0, no Morumbi, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro e quebrou um jejum de dez anos sem vencer o Tricolor no estádio. O Rubro-Negro marcou dois gols nos três primeiros minutos de jogo, com Gabigol e Bruno Henrique. Ainda na primeira etapa, Calleri foi expulso e Michael ampliou o placar. O atacante marcou mais um no segundo tempo.

Com o resultado, o Tricolor caiu para a 15ª posição, com 38 pontos, e segue correndo risco de rebaixamento. Já o Flamengo subiu para a vice-liderança com 60 pontos conquistados. Agora, o São Paulo terá o clássico contra o Palmeiras, na próxima quarta-feira (17), às 20h30, no Allianz Parque, enquanto o Flamengo joga diante do Corinthians, no Maracanã, no mesmo dia, às 21h30.

FLAMENGO 'MALVADÃO' MARCA DOIS GOLS RELÂMPAGOS

​O jogo começou e o Flamengo abriu o marcador logo de cara. Com 23 segundos, Liziero vacilou na saída de bola, Andreas desarmou, Bruno Henrique fez o passe e Gabigol tocou na saída de Volpi para abrir o marcador.

Mesmo na frente do marcador, o Rubro-Negro não se acomodou e marcou o segundo com três minutos. Everton Ribeiro serviu Michael, que deixou Diego Costa para trás e rolou na medida para Bruno Henrique escorar para a rede.

CALLERI É EXPULSO E DEIXA O SÃO PAULO COM UM A MENOS

​Não bastava estar com dois gols atrás, o São Paulo ainda perdeu Calleri, expulso após falta dura em David Luiz. O árbitro Leandro Pedro Vuaden foi até o VAR rever a jogada e mostrou o cartão vermelho para o atacante argentino.

O Flamengo voltou a assustar aos 16 minutos. Michael fez jogada individual pela esquerda, cortou para dentro e chutou forte. Volpi espalmou. Dois minutos depois, o São Paulo respondeu. Gabriel recebeu na entrada da área, limpou a jogada e arriscou. Hugo segurou firme.

GABIGOL PERDE BOA CHANCE DE AMPLIAR

​Com a vantagem, o Flamengo conseguia administrar a partida e por pouco nâo chegou ao terceiro gol, aos 28 minutos. Hugo lançou e encontrou Bruno Henrique em velocidade pela esquerda. O atacante entrou na área e rolou para Gabriel dominar, ajeitar e bater por cima da meta de Tiago Volpi.

MICHAEL MARCA UM GOLAÇO E AUMENTA O PLACAR

Com um a menos, o São Paulo assistia ao Flamengo jogar, não conseguindo oferecer grandes perigos ao Rubro-Negro, que controlava a partida. Antes do final da primeira etapa, o Rubro-Negro ampliou com um golaço. Aos 41, após cobrança de escanteio, Léo fez o corte e a bola sobrou para Michael, que limpou e chutou chapado na gaveta de Volpi.

SEGUNDO TEMPO COMEÇA COM SÃO PAULO CRIANDO CHANCES

​A etapa final iniciou com o Tricolor mais presente no ataque. Logo com um minuto, Vitor Bueno arriscou de fora da área e Hugo precisou se esticar todo para espalmar. Aos cinco, Bueno cruzou e Luciano não conseguiu alcançar.

O São Paulo continuou no ataque, novamente com Vitor Bueno. Ele recebeu pela esquerda, ajeitou para o meio, mas bateu por cima da meta de Hugo.

MICHAEL APARECE NOVAMENTE E MARCA O QUARTO DO FLAMENGO

Quando o São Paulo dava sinais de que ia pressionar o Flamengo, veio o quarto gol do Rubro-Negro. Aos nove, Igor Gomes se enrolou todo ao dar carrinho e deixou a bola na boa para Bruno Henrique cruzar no segundo pau. Michael só escorou para fazer mais um gol do time carioca.

O quinto quase saiu com 21 minutos, com uma dupla que tinha acabado de entrar. Rodinei rolou na medida e Kenedy chutou de primeira, colocado. A bola passou perto da trave direita de Volpi.

JOGO ESFRIA ATÉ O FINAL

Conforme o desenrolar da partida, o Flamengo tocava mais a bola e esperava o São Paulo em seu campo, que não conseguia assustar o goleiro Hugo.

Fim de jogo com grande vitória do Flamengo, que quebra o tabu de dez anos sem vencer o Tricolor no Morumbi.