Com apoio da torcida, Cruzeiro bate Ponte Preta e se afasta do perigo na Série B

O Cruzeiro levou a melhor no confronto direto na luta contra o rebaixamento na Série B, ao vencer a Ponte Preta, por 1 a 0, na manhã deste sábado, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG). Invicto há dez partidas, o time mineiro respirou na luta contra a degola e subiu para a 13ª colocação, com 29 pontos. A Ponte Preta, que acertou três bolas na trave, continua sem vencer como visitante e está na beira do Z4, em 16º lugar, com 25.

Empolgado com a presença da torcida, o Cruzeiro começou em cima da Ponte Preta e criou duas boas oportunidades. Wellington Nem acertou a trave em chute de primeira. Na sequência, Thiago arrancou, passou por Ednei e parou em grande defesa de Ivan.

Sem conseguir manter o ritmo por causa do forte calor, os mineiros viram a Ponte igualar as ações após a parada técnica. Ao receber passe de Fessin, Moisés desperdiçou boa oportunidade ao chutar na rede pelo lado de fora. O atacante acertou o gol logo depois, mas viu Fábio espalmar para escanteio.

O Cruzeiro voltou com três alterações do intervalo, mas quem criou a primeira chance do segundo tempo foi a Ponte. Marcos Júnior recebeu de Fessin e, de fora da área, acertou a trave de Fábio. Quando o time de Campinas estava melhor, os donos da casa abriram o placar, aos 17 minutos.

Bruno José aproveitou bate e rebate dentro da área para finalizar de voleio no ângulo de Ivan. O empate campineiro só não veio com Ednei porque a finalização do zagueiro, após falta cobrada por Marcelo Hermes, explodiu no travessão.

O jogo ficou aberto nos minutos finais e cada time teve mais uma boa oportunidade. Marco Antônio acertou o travessão de Ivan em chute colocado de fora da área. Nos acréscimos, Camilo cobrou falta, Fábio desviou com as pontas dos dedos e a bola também explodiu o travessão antes de sair pela linha de fundo.

O Cruzeiro volta a campo na quinta-feira, contra o Operário, às 19 horas, novamente na Arena Jacaré, em Sete Lagoas. Na sexta, a Ponte faz o dérbi de Campinas com o Guarani, às 21h30, no Moisés Lucarelli.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 1 X 0 PONTE PRETA

CRUZEIRO - Fábio; Raúl Cáceres, Ramon, Eduardo Brock e Matheus Pereira; Rômulo (Geovanni), Adriano (Flávio), Claudinho (Marco Antônio) e Marcinho (Bruno José); Wellington Nem e Thiago (Marcelo Moreno). Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

PONTE PRETA - Ivan; Felipe Albuquerque (Kevin), Ednei, Cleylton e Marcelo Hermes; Marcos Júnior (Yago Henrique), André Luiz e Fessin (Camilo); Moisés, Richard (Iago depois Thalles) e João Veras. Técnico: Fabiano Xhá (auxiliar).

GOL - Bruno José, aos 17 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Claudinho e Lucas França (Cruzeiro) e Marcos Júnior e Ivan (Ponte Preta).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG).