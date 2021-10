Com algumas brechas, FPF divulga tabela detalhada das primeiras rodadas da Segundinha

A Federação Paraense de Futebol (FPF) divulgou neste sábado (2) a tabela detalhada das três primeiras rodadas da ‘Série B’ do Campeonato Paraense, a Segundinha. A competição começa no sábado, dia 16 de outubro, com sete partidas. Alguns jogos ainda precisam ter seus horários definidos e locais definidos.

Regulamento

Vale lembrar que nesta nova edição, 23 equipes participam da competição divididos em seis chaves na primeira fase. Serão cinco chaves com quatro times e apenas o grupo A terá três equipes. A primeira fase terá no total seis rodadas (turno e returno).

Confira a tabela das três primeiras rodadas

1ª rodada

Sábado, 16 de outubro

Grupo A: São Francisco X Altamira, sem horário, a definir (laudos de segurança)

Grupo B: Tiradentes X Pinheirense B, às 9h30, CEJU (Campo 1)

Grupo B: Vila Rica X Sport Real B, às 9h30, CEJU (Campo 2)

Grupo E: Santos X Cametá, sem horário, a definir (laudos de segurança)

Grupo E: Atlético Paraense X Paraupebas, às 15h30, Rosenão

Grupo F: Izabelense X Santa Rosa, às 9h30, Edilson Abreu

Grupo F: Caeté X Capitão Poço, às 15h30, Diogão

Domingo, 17 de outubro

Grupo C: Esmac X Sport Belém C, às 9h30, CEJU (Campo 1)

Grupo C: Pedreira X Fonte Nova C, sem horário, a definir (laudos de segurança)

Grupo D: Amazônia X Paraense Sport, às 9h30, CEJU (Campo 2)

Grupo D: União Paraense X Vênus, às 9:30, Francisco Vasques

2ª rodada

Terça-feira, 19 de outubro

Grupo A: São Raimundo X Altamira, sem horário, a definir (laudos de segurança)

Grupo B: Sport Real X Tiradentes, às 9h30, Francisco Vasques

Grupo B: Pinheirense X Vila Rica, sem horário, a definir (laudos de segurança)

Grupo F: Capitão Poço X Izabelense, sem horário, a definir (laudos de segurança)

Grupo F: Santa Rosa X Caeté, às 9h30, Maximino Porpino

Quarta-feira, 20 de outubro

Grupo C: Fonte Nova X Esmac, sem horário, a definir (laudos de segurança)

Grupo C: Sport Belém X Pedreira, às 9h30, CEJU (Campo 1)

Grupo D: Vênus X Amazônia, sem horário, a definir (laudos de segurança)

Grupo D: Paraense Sport X União Paraense, sem horário, a definir (laudos de segurança)

Grupo E: Paraupebas F.C. X Cametá, às 15h30, Rosenão

Grupo E: Santos X Atletico Paraense, sem horário, a definir (laudos de segurança)

3ª rodada

Sexta-feira, 22 de outubro

24 3ª 22/10 Sex 9:30 B Tiradentes X Vila Rica B CEJU (Campo 1)

25 3ª 22/10 Sex B Pinheirense X Sport Real B À definir/ Laudos de segurança

32 3ª 22/10 Sex 9:30 F Izabelense X Caeté F Edilson Abreu

33 3ª 22/10 Sex 9:30 F Santa Rosa X Capitão Poço F Maximino Porpino

Sábado, 23 de outubro

Grupo A: São Francisco X São Raimundo, sem horário, a definir (laudos de segurança)

Grupo C: Esmac X Pedreira C, às 9h45, CEJU (Campo 3)

Grupo C: Sport Belém X Fonte Nova C, às 9h30, CEJU (Campo 2)

Grupo D: Amazônia X União Paraense, às 9h30, CEJU (Campo 1)

Grupo D: Paraense Sport X Vênus, sem horário, a definir (laudos de segurança)

Grupo E: Atlético Paraense X Cametá, às 9h30, Rosenão

Domingo, 24 de outubro

Grupo E: Paraupebas F.C. X Santos E Rosenão, às 15h30, Rosenão