Com a volta de Roni, Corinthians divulga relacionados para enfrentar o Atlético-MG; confira a lista

O Corinthians encerrou sua preparação para enfrentar o Atlético-MG na manhã desta terça-feira e em seguida divulgou a lista de relacionados. Para o jogo que acontece, no Mineirão, às 19h, nesta quarta, a equipe contará com o retorno de Roni, recuperado de lesão, mas terá o desfalque de Cantillo e ainda de Willian.

Recuperado de entorse ligamentar no joelho direito, o jovem meio-campista estará novamente à disposição de Sylvinho. Ele já vinha algum tempo em período de transição, mas está fora há aproximadamente dois meses, já que seu problema aconteceu diante do Atlético-GO, no dia 12 de setembro.

Nesse primeiro momento, Roni deve ser opção no banco de reservas, mas pode pintar no time no segundo tempo, pois conta com a confiança do treinador. Em contrapartida, a comissão técnica não poderá ter à disposição o volante Cantillo, que está com a seleção da Colômbia nas Eliminatórias.

Outro que segue como desfalque é Willian. Apesar de estar em período de transição, após se recuperar de lesão na coxa esquerda, o meia ainda não tem condições de jogo e deve levar mais alguns dias para estar à disposição. O clube não faz previsões para o retorno, que pode acontecer na próxima rodada.

Por opção de Sylvinho e de seus auxiliares, Araos e Marquinhos ficaram mais uma vez fora dos relacionados. Renato Augusto, que ficou fora do treinamento em campo na última segunda-feira, viaja para Belo Horizonte e está na lista.

Confira os relacionados do Corinthians para enfrentar o Atlético-MG:

Goleiros: Caíque França, Cássio e Matheus Donelli

Laterais: Fagner, Fábio Santos, Lucas Piton e João Pedro

Zagueiros: Gil, João Victor e Raul Gustavo

Meio-campistas: Adson, Du Queiroz, Gabriel, Gabriel Pereira, Giuliano, Gustavo Mantuan, Luan, Renato Augusto, Roni, Vitinho e Xavier

Atacantes: Gustavo Mosquito, Jô e Róger Guedes