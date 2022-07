Clube paraense sorteia casa no valor de R$130 mil para custear despesas da pré-temporada

O futebol e as suas dificuldades para manter um clube do interior na ativa. Essa é a situação do Bragantino, equipe que faz parte da elite do futebol paraense, mas que encontra em dificuldades financeiras para iniciar o planejamento para 2023. A diretoria do Tubarão do Caeté decidiu realizar um bingo e sortear uma casa nova em um condomínio da cidade de Bragança (PA), além de quatro prêmios no valor de R$5 mil. O sorteio será no dia 4 de dezembro, às 17h, no Ginásio Corolão.

A presidente do Condel do Bragantino, Cláudio Wagner, explicou ao O Liberal, os motivos da realização do bingo. Wagner falou das dificuldades em que clubes menores costumam passar em início da temporada e por isso surgiu a possibilidade de se fazer a promoção.

“Todos os anos começamos a temporada sem dinheiro no caixa, já que os clubes só irão receber os valores do patrocínio a partir de janeiro. Esse recurso que que estamos levantando servirá para os pagamentos de taxas de inscrições de atletas na CBF, passagens, hospedagens de atletas, além de deslocamento e alimentação na pré-temproada”, falou.

Cláudio Wagner informou ainda que parte do recurso arrecadado pelo bingo, será investido na construção de dois campos de futebol, no terreno do Bragantino, no projeto que faz parte do CT do clube.

“Temos um terreno que pertence ao Bragantino, onde será construído o CT. Vimos que será necessária a construção de dois campos para atender a demanda do clube e vamos atrás disso. O local já foi limpo, neste domingo (10) teremos máquinas nivelando o terreno, para a construção dos campos, que neste primeiro momento será sem drenagem”, disse.

A casa que será sorteada será dentro de um condomínio no valor de R$130 mil, além de quatro prêmios de R$5 mil cada. Serão mil cartelas disponíveis no valor de R$400 cada. As cartelas já estão disponíveis aos torcedores e parceiros do clube na Loja Tuba Store, que fica anexa à Sede do Bragantino.