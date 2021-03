Clube indígena do Parazão 2021 tem uma mulher na comissão técnica do time de futebol

No jogo que encerrou a primeira rodada do Campeonato Paraense, o Remo goleou o Gavião Kyikatejê. Mas no jogo que marcou a estreia do volante Anderson Uchôa, que atravessou a Almirante Barroso em direção ao Baenão, e que teve dois gols de Renan Gorne, outra história chamou atenção: a presença de uma mulher na comissão técnica do clube indígena.

A história

Hakakwyi Lima Haraxare, 35 anos. Técnica de enfermagem, faz parte da comissão liderada pelo técnico Zeca Gavião. A equipe de esportes de O Liberal conversou com Hakakwyi, que contou um pouco de sua história:

"Estou no Gavião há 13 anos. Desde de quando foi fundado, faço parte da diretoria. Sempre acompanhei o time em jogos, só que mais como torcedora e esposa do jogador Aru. Sonhava em ser jogadora. Mas as oportunidades para mulheres no tempo em que eu jogava eram difíceis. Ainda mais por ser indígena. Somente há dois anos que acompanho como técnica de enfermagem", disse Hakawyi, que também é formada em educação indígena.

Hakakwyi está há 13 anos no clube (Divulgação)

Paulo Aritana Sompre, o Aru, foi um atacante de futebol e era um dos líderes do Gavião Kyikatejê, nome do clube e do povo, que vive em Bom Jesus do Tocantins, cerca de 450 quilômetros de distância de Belém. Aru morreu aos 31 anos, no final do mês de março de 2018, vítima em um acidente de carro.

Recado

Segundo Hakakwyi, um dos seus maiores sonhos era trabalhar no futebol. Inclusive, tentou cursar fisioterapia na Universidade Federal do Pará (UFPA). No entanto, a saudade da família fez voltar atrás. Foi quando investiu na área que ocupa hoje. Hakakwyi descarta a ideia de ser treinadora e manda um recado para as garotas que também querem trabalhar dentro do esporte:

"Técnica de futebol não pretendo ser, só trabalhar no meio mesmo. O recado que dou às meninas que tem o sonho de trabalhar no meio ou serem jogadoras é: lutem sempre por seus sonhos, porque nessa vida nada é fácil. Principalmente por sermos mulheres. Mas temos que ganhar nosso espaço. Nunca esqueçam de colocar Deus sempre à frente, que ele sempre ajudará e dará o melhor", finalizou.