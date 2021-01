Remo e Paysandu se solidarizam com familiares da delegação do Palmas mortos em acidente aéreo

O trágico acidente aéreo que vitimou quatro jogadores e o presidente do Palma-TO, neste domingo (24), consternou o futebol brasileiro e causou comoção em todo o pais.

O Clube do Remo usou sua conta no Twitter para manifestar sua solidariedade às famílias das vítimas, à direção e demais jogadores do time e também aos torcedores;

O Clube do Remo lamenta profundamente o falecimento de atletas e presidente do @PalmasFutebol, que faleceram após queda de avião que transportava a delegação. Nossas sinceras condolências a todos os amigos, familiares e torcedores.#OReiDaAmazônia — Clube do Remo (de 😷) (@ClubeDoRemo) January 24, 2021

O Paysandu Sprot Club também publicou mensagem externalizando seu pesar diante do ocorrido:

Lamentamos profundamente a tragédia aérea que causou a morte do presidente do Palmas-TO, Lucas Meira, e dos atletas Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule e Marcus Molinari e do piloto, comandante Wagner. Nossos sentimentos aos familiares, amigos e torcedores nesse momento de dor. — Paysandu Sport Club (@Paysandu) January 24, 2021

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) reservou espaço em sua página oficial para deixar um registro de apoio ao clube tocantinense:

A CBF decretou que seja respeitado um minuto de silêncio nas partidas deste domingo (24) no futebol brasileiro.

A partida do Palmas diante do Vila Nova que seria realizada nesta segunda-feira (25), válida pela Copa Verde, foi suspensa e será remarcada para data posterior.

A Federação Mineira de Futebol divulgou nota lamentando a morte dos jogadores e do Presidente do Palmas/TO, bem como do piloto do avião que seguia para Goiânia, onde o clube disputaria partida válida pela Copa Verde. "Desejamos conforto para familiares, amigos e torcida em um momento tão difícil”.

O comentarista da Rede Globo, Galvão Bueno também reforçou a corrente de solidariedade ao Palmas/TO: “O Futebol brasileiro está de luto. Que Deus os abençoe e ampare todos os familiares”