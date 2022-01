Clube do Parazão anuncia atacante ex-Remo e lateral revelado no Cruzeiro

O Águia de Marabá continua em busca de reforços para a disputa do Parazão 2022. O clube anunciou nas redes sociais a contratação do atacante Betinho, ex-Remo, de 21 anos. O jogador se destacou na Copinha de 2020, pela Desportiva Paraense.

Betinho é natural de Curralinho, na Ilha do Marajó. O atacante começou a carreira nas divisões de base do Castanhal em 2017. Ele ainda jogou no Pinheirense, onde disputou a Segundinha e depois foi para a Desportiva. Betinho foi campeão da Série B do Parazão deste ano, no Amazônia Independente.

Rafael Vioto

Outro jogador contratado é o lateral-esquerdo Rafael Vioto, de 26 anos. O jogador tem experiência no futebol paraense, após ter vestido a camisa do Independente de Tucuruí, em 2020 e 2021. Rafael foi revelado pelo Cruzeiro e o último clube foi o Sinop-MT.