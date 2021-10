Clube da 'Segundinha' anuncia dois reforços ex-Tuna para a estreia na competição

Às vésperas estreia na Segundinha do Parazão, o Pedreira, equipe de Icoaraci, anunciou dois reforços para o campeonato, que começa no próximo final de semana. Em uma postagem na página oficial do clube no Instagram, as contratações do volante Alexandre Pinho e do meia Neto Ribeiro, ambos ex-Tuna, foram publicadas.

Alexandre Pinho tem 27 anos e acumula passagens pelo Trem-AM, Sampaio-RR e Tuna, clube em que foi vice-campeão paraense em 2021. Além disso, o jogador já esteve presente no Parazão em outras oportunidades, quando defendeu as cores do Bragantino-PA, Independente-PA e Paragominas.

O outro reforço é o meia Neto Ribeiro, de 23 anos. Além da Tuna, onde fez parte do elenco do vice-campeonato estadual, o jogador acumula passagens por Moto Club e Sampaio Corrêa, ambos do Maranhão.

O Pedreira estreia na Segundinha no próximo domingo (17) contra o Fonte Nova, às 15h45, no Centro Esportivo da Juventude (CEJU), Campo II.