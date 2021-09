Clube criado por Walter Lima começa preparação para Segundinha do Parazão na próxima semana

Além de São Raimundo, São Francisco e Tapajós – que está na primeira divisão do Parazão -, agora a cidade de Santarém terá a terceira equipe na disputa da Segundinha do Parazão 2021, o Amazônia Futebol Clube. A equipe possui elementos indígenas em seu escudo e bandeira, suas cores representam a fauna e a flora amazônica.

O clube é comandado por Walter Lima, fundador e técnico do clube santareno. O profissional tem auxílio de seu filho, Matheus Lima, que também é treinador. No entanto, no Amazônia, apenas fará parte da comissão técnica. Matheus falou com a reportagem de O Liberal sobre a expectativa para a Série B do Parazão, que começa dia 16 de outubro.

“É um momento muito especial para família Lima, que é um projeto que vem de dentro de casa, que é criado pelo meu pai. Um clube com todo seu olhar voltado para nossa Amazônia, o nosso meio ambiente. As expectativas são as melhores possíveis e creio que vamos conseguir o objetivo maior, que é o acesso”, contou Matheus. “Foi uma escolha minha [o pai ser treinador], eu decidi deixar ele [Walter Lima] à vontade. É um momento especial, o momento é dele”.

A estreia do Amazônia ocorre no dia 17 de outubro, contra o Paraense Sport. A apresentação da equipe de Santarém é na próxima segunda-feira (13), às 9h, no CT da Desportiva, em Marituba. Segundo Matheus, a equipe santarena fechou parceria com a Desportiva para ajudar nos treinamentos.

“Estamos em fase de captação e de apresentação dos atletas e formação do plantel. Conseguimos uma parceria com a Desportiva, que hoje é um dos maiores CTs que temos na região e isso vai nos ajudar a potencializar esses atletas e no dia 13 de setembro é a nossa apresentação”, finalizou Matheus.