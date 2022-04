Club Olimpia x Cerro Porteño: onde assistir ao vivo e o horário de hoje (05/04) pela Libertadores

As equipes Club Olimpia x Cerro Porteño entram em campo às 19h15 (horário de Brasília) de hoje, terça-feira (05/04), para disputar a primeira rodada da Libertadores de 2022. A partida ocorre no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje.

Onde assistir Club Olimpia x Cerro Porteño ao vivo?

A partida Club Olimpia x Cerro Porteño pode ser assistida ao vivo pela Conmebol TV, a partir das 19h15 (horário de Brasília).

Como Club Olimpia x Cerro Porteño chegam para o jogo?

O Club Olimpia passou pelas três fases da Pré-Libertadores para conseguir disputar a fase de grupos na principal competição e entra em campo com gás para lutar pelos três primeiros pontos. Já o Cerro Porteño garantiu sua vaga de maneira direta e apareceu em segundo lugar na tabela no Campeonato Paraguaio.

Prováveis escalações

Club Olimpia: Aguilar, Otálvaro, Zárate Cardozo, Sosa, Torres, Villaverde, Paredes, Ortiz, Brizuela, Paiva e Camacho

Cerro Porteño: Jean, Espínola, Patiño, Duarte Pereira, Conge, Benítez, Cardozo Lucena, Carrascal, Galeano, Díaz e Oviedo

Ficha técnica - Club Olimpia x Cerro Porteño

Copa Libertadores da América

Local: Estádio Defensores del Chaco, em Assunção

Data: 05 de abril terça-feira)

Horário: 19h15 (horário de Brasília)

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)