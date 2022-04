Colón x Peñarol : onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (05/04) pela Libertadores

As equipes Colón e Peñarol entram em campo às 19h15 (horário de Brasília) de hoje, terça-feira (05/04), para disputar a primeira rodada da Libertadores de 2022. A partida ocorre no Estádio Brigadier General Estanislao López, em Santa Fé. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje.

Onde assistir Colón x Peñarol ao vivo?

A partida Deportivo Cali x Boca Juniors pode ser assistida ao vivo pela Conmebol TV, a partir das 19h15 (horário de Brasília).

Como Colón x Peñarol chegam para o jogo?

O Colón chega de uma derrota para o Aldosivi no Campeonato Argentino, mas entra com confiança após se garantir na Libertadores através das vagas disponíveis no torneio. Já o Peñarol entrou após sua classificação no Campeonato Uruguaio e deve entregar seu melhor futebol para garantir vantagem no grupo G.

Prováveis escalações

Colón: Burián, Nardelli, Goltz, Novillo, Lértora, Meza, Teuten, Aliendro, Bernardi, Beltrán e Farías

Peñarol: Dawson, Ramos, Elizalde, Arias, Busquets, Saravia, Laquintana, Ceppelini, Carrizo, Álvarez e Bentacourt

Ficha técnica - Colón x Peñarol

Copa Libertadores da América

Local: Estádio Brigadier General Estanislao López, em Santa Fé

Data: 05 de abril (terça-feira)

Horário: 19h15 (horário de Brasília)

