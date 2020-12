Clássico Rei! Separados por dois pontos, Fortaleza e Ceará se enfrentam na Arena Castelão

A penúltima partida do ano de 2020 para Fortaleza e Ceará será justamente o encontro entre os rivais da capital cearense onde o que separam ambas na tabela de classificação do Brasileirão são apenas dois pontos.

Por ora, o Alvinegro de Porangabuçu é quem leva vantagem no quesito tendo 31 pontos em 11° lugar além de pontuar em quatro das últimas cinco rodadas com direito a vitórias em duelos diretos contra Vasco e Bahia atuando distante de seus domínios.

No caso do Leão do Pici, a equipe de Marcelo Chamusca ainda passa, nitidamente, pelo processo de adaptação ao novo comandante que chegou com a responsabilidade de manter o alto desempenho de Rogério Ceni, hoje no Flamengo. A equipe está em 13° lugar com 30 pontos.

Para as escalações do 11 inicial, quem sofre com mais problemas é o lado do Ceará onde William Oliveira e Felipe Vizeu ainda precisam dar sequência a recuperação das suas contusões. Já Vina (um dos principais nomes do plantel Alvinegro na temporada) bem como o lateral Eduardo e o meio-campista Ricardinho estão aptos a serem usados no clássico.

FICHA TÉCNICA​FORTALEZA x CEARÁ

Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)Data e hora: 20/12/2020 - 20h30​Árbitro: Anderson Daronco (RS)Assistentes: Rafael da Silva Alves e Michel Stanilsau (ambos RS)VAR: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)

FORTALEZA: Felipe Alves; Tinga, Jackson, Paulão e Bruno Melo; Felipe e Juninho; Osvaldo, Romarinho, David e Bergson. Técnico: Rogério Ceni.

CEARÁ: Richard; Samuel Xavier, Tiago Pagnussat, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Pedro Naressi e Fernando Sobral; Lima, Vina e Léo Chú; Cléber. Técnico: Guto Ferreira.