Cicinho é confirmado pelo SBT como comentarista no programa de Benja

O SBT confirmou, nesta sexta-feira, o ex-jogador Cicinho como comentarista do "Arena SBT", programa esportivo que será comandado por Benjamin Back. A atração estreia, na próxima segunda-feira, às 23h45. O ex-lateral direito do São Paulo e da Seleção Brasileira vai se juntar ao ex-jogador Emerson Sheik e ao jornalista Mauricio Borges, o Mano, no time de participantes fixos da atração

Aposentado desde 2018, Cicinho tem passagens por clubes como São Paulo, Atlético-MG, Real Madrid e Roma. Aos 40 anos, ele vinha se dedicando à função de empresário e produzindo vídeos religiosos no Instagram.

Em comunicado enviado para imprensa, o SBT confirmou o acerto com o ex atleta:

– O SBT estreia na próxima segunda-feira, 26 de outubro, às 23h45, o programa esportivo Arena SBT. Apresentado por Benjamin Back, o programa será palco de debates sobre a paixão do brasileiro, o futebol. Para endossar as discussões e troca de ideias, o programa conta com um time de peso: os ex-jogadores Emerson Sheik e Cicinho, o comentarista Mauricio Borges, o Mano, e as participações do narrador Teo José e do comentarista Mauro Beting. E pra completar essa bancada, convidados especiais com as melhores análises dos times brasileiros. Muita discussão sobre a situação dos campeonatos pelo país, contratação e desempenho de jogadores, melhores momentos da Copa Libertadores da América e a situação dos times nacionais e internacionais – diz a nota.