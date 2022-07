Cianorte x Oeste: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (03/07) pela Série D do Brasileiro

As equipes Cianorte x Oeste entram em campo hoje, domingo (03/07), para disputar a 12° rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida começa às 16h (horário de Brasília), no Estadio Albino Turbay, em Cianorte (PR). Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Cianorte x Oeste ao vivo?

A partida Cianorte x Oeste pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming InStat TV, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como Cianorte x Oeste chegam para o jogo?

Ambos Cianorte e Oeste têm 2 vitórias, 5 empates e 4 derrotas pela Série D. O saldo de gols do time da casa é composto por 11 gols marcados e 12 gols sofridos, enquanto que o do Oeste é feito por 9 gols marcados e 13 gols sofridos.

No dia 2 de maio, durante a 3° rodada da competição, Oeste venceu Cianorte por 2 a 1.

Prováveis Escalações

Cianorte: Neto; Raul, Áquila, Vitor e Matheus Rodrigues; Parrudo, Zé Vitor e Calabres; Calazans, Gustavo Índio e Erick. Técnico: Osmar Loss.

Oeste: Fernando Henrique; Lenon, Diego Jussani, Thiago e Davi; Gustavo Hebling, Bruno Lima, Diogo e Léo Carioca; Kauã Jesus e Popó. Técnico: Lelê.

Ficha técnica - Cianorte x Oeste

Campeonato Brasileiro Série D

Local: Estadio Albino Turbay, em Cianorte (PR)

Data/horário: 03 de julho de 2022, às 16h