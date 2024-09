Chile x Bolívia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (10/09) pelas eliminatórias da Copa

Chile x Bolívia disputam hoje, terça-feira (10/09), a 8° rodada das eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo. O jogo inicia às 18h (horário de Brasília), no Estádio Nacional do Chile, em Santiago. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Chile x Bolívia ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV 4, a partir das 18h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Chile é o vice-lanterna das eliminatórias sul-americanaas com 1 vitória, 2 empates, 4 derrotas, 3 gols marcados e 10 gols sofridos.

Já a seleção bolivia ocupa a 8° posição da competição e acumula 2 vitórias, 5 derrotas, 8 gols marcados e 14 gols sofridos.

Chile x Bolívia: prováveis escalações

Chile: Arias; Isla, Matías Catalán, Paulo Díaz, Suazo; Echeverría, Alarcón, Osorio; Loyola, Dávila e Eduardo Vargas. Técnico: Ricardo Gareca.

Bolívia: Lampe; Medina, Sagredo, Haquín, Suárez, Roberto Fernández; Robson Matheus, Villamil; Terceros, Chávez e Algarañaz. Técnico: Oscar Villegas.

FICHA TÉCNICA

Chile x Bolívia

Eliminatórias da Copa do Mundo

Local: Estádio Nacional do Chile, em Santiago

Data/Horário: 10 de setembro de 2024, 18h