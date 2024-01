Chelsea paga segurança particular para proteger jogador no Equador

O Chelsea contratou uma empresa de segurança privada para proteger Kendry Páez, um jovem jogador equatoriano de apenas 16 anos, que já tem uma transferência acertada para o clube inglês em 2025, quando atingir a maioridade. A decisão foi tomada em resposta aos violentos ataques e assaltos que têm ocorrido no Equador nas últimas semanas.

Kendry Páez, que atualmente representa o Independiente del Valle, é considerado uma das maiores promessas do futebol sul-americano. Além de garantir a segurança do jogador, o Chelsea também está a pagar pela proteção da família de Páez.

Páez estreou pela seleção principal do Equador em setembro do ano passado e já conta com cinco internacionalizações. O médio participou recentemente no Mundial sub-20 e tornou-se o mais jovem de sempre a marcar na competição. O seu valor de mercado é estimado em 10 milhões de euros, segundo o ‘Transfermarkt’.

Este caso reflete o compromisso do Chelsea em assegurar a segurança e o bem-estar dos seus jogadores, especialmente aqueles que são considerados talentos emergentes e que podem estar sujeitos a riscos de segurança no seu país de origem.