Cheias dos rios em Marabá chegam ao gramado do estádio Zinho Oliveira

As cheias dos rios Tocantins e Itacaiúnas, na região do município de Marabá, sudeste do Estado, já afetaram mais de 1.700 famílias no município. Nesta semana, as águas, que já haviam invadido o setor de arquibancadas do Estádio Zinho Oliveira, agora chegaram ao gramado, inviabilizando qualquer jogo no local.

Na última segunda-feira (17), o Águia de Marabá enviou ofício à Federação Paraense de Futebol (FPF) solicitando a mudança de mando de campo pelo menos na primeira partida do Campeonato Paraense.

A FPF já oficializou a transferência do duelo contra a Tuna Luso, no dia 26 de janeiro, para o Rosenão, em Parauapebas. O duelo inicia às 20h.

As demais rodadas com o mando aguiano ainda terão o local definido.