Chegou o Pantera Negra! São Paulo anuncia a contratação de Patrick

O São Paulo anunciou neste sábado (08), a contratação do meio-campista Patrick, de 29 anos. Usando uma brincadeira com o super-herói Pantera Negra, apelido do jogador, o São Paulo fechou com seu quatro reforço. Antes dele, vieram o goleiro Jandrei, o lateral Rafinha e o meia Alisson.

Patrick foi um dos principais jogadores do Internacional na temporada do vice-campeonato brasileiro em 2020. No entanto, caiu de rendimento no último ano. Em 2021, o jogador marcou cinco gols e deu três assistências nos 48 jogos que disputou. Apesar de contestado por parte da torcida, foi titular durante a temporada, mas não deve fazer parte dos planos do Colorado em 2022.

"O Pantera Negra é do Tricolor! #VamosSãoPaulo", escreveu o Tricolor nas redes sociais.