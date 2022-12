Charlton x Brighton: onde assistir e o horário do jogo de hoje (21/12) pela Copa da Liga Inglesa

As equipes Charlton x Brighton disputam nesta quarta-feira (21/11) as oitavas de final da Copa da Liga Inglesa. O jogo começa às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio The Valley, em Londres. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

• Whatsapp: Gosta de apostas? Receba notícias e conteúdos exclusivos sobre futebol, NBA e loterias. É grátis!

Onde assistir Charlton x Brighton ao vivo?

A partida Charlton x Brighton pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Star+, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

VEJA MAIS

Como Charlton x Brighton chegam para o jogo?

Charlton iniciou a sua campanha na Copa da Liga Inglesa durante a primeira rodada, quando venceu QPR nos pênaltis após empate de 1 a 1. Depois, eliminou Walsall por 1 a 0 e Stevenage nos pênaltis, após empate de 1 a 1.

Brighton estreou na segunda rodada da competição com uma vitória de 3 a 0 sobre Forest Green Rovers. Na terceira rodada, superou o Arsenal por 3 a 1.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

Prováveis escalações

Charlton: MacGillivray; Clare, Lavelle, Iniss, Sessegnon; Dobson, Payne, Fraser; Kirk, Aneke, Rak-Sakyi. Técnico (interino): Anthony Hayes.

Brighton: Steele; Lamptey, Dunk, Colwill, Estupinian; Caicedo, Gilmour; Undav, Trossard, Mitoma; Enciso. Técnico: Roberto De Zerbi.

FICHA TÉCNICA

Charlton x Brighton

Copa da Liga Inglesa

Local: Estádio The Valley, em Londres

Data/Horário: 21 de dezembro de 2022, 16h45