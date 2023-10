Chaco For Ever x Defensa y Justicia​: onde assistir ao vivo o jogo hoje (11/10) pela Copa Argentina

Chaco for Ever x Defensa y Justicia disputam hoje, quarta-feira (11/10), as quartas de final da Copa Argentina. O jogo começa às 17h (horário de Brasília), no Estádio 15 de Abril, em Santa Fe de la Vera Cruz, Argentina. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Chaco For Ever x Defensa y Justicia​ ao vivo?

A partida entre Chaco For Ever x Defensa y Justicia​ poderá ser acompanhada ao vivo pela TyC Sports e pelo Canal GOAT no Youtube, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como Chaco For Ever x Defensa y Justicia​ chegam para o jogo?

Em sua estreia pela Copa Argentina, Chaco for Ever eliminou Sarmiento nos pênaltis após empate sem gols. Depois, superou Rosario Central por 1 a 0. A equipe então venceu Villa Mitre nos pênaltis após empate de 0 a 0.

Já Defensa y Justicia estreou na competição com uma vitória de 3 a 2 sobre Ituzaingó. Na segunda rodada e nas oitavas de final, o time eliminou CSR Español por 1 a 0 e Estudiantes de Río Cuarto nos pênaltis após empate sem gols.

Chaco For Ever x Defensa y Justicia​: prováveis escalações

Chaco: Gastón Canuto; Juan Galetto, Facundo Monteseirín, Yair Marín, Ignacio Abraham; Claudio Villagra, Nicolás Juárez, Emanuel Diaz, Javier Bayk; Cristian Ibarra e Matías Romero. Técnico: Ricardo Pancaldo.

Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Tomás Escalante, Thiago Schiavulli, Santiago Ramos, Dario Cáceres; Santiago Solari, Benjamín Schamine, Gonzalo Castellani, Julián López; Facundo Echevarría e Lucas Pratto. Técnico: Julio Vaccari.

FICHA TÉCNICA

Chaco For Ever x Defensa y Justicia​

Copa Argentina

Local: Estádio 15 de Abril, em Santa Fe de la Vera Cruz, Argentina

Data/Horário: 11 de outubro de 2023, 17h