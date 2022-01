Cerimônia abre o Campeonato Paraense 2022; torneio começa na quarta-feira (26)

Atletas e desportistas de todo estado estiveram reunidos na noite desta segunda-feira (24), para o lançamento da edição de número 110 do Campeonato Paraense, o Parazão 2022. O evento aconteceu no teatro Maria Sylvia Nunes, na Estação das Docas e contou com a presença dos representantes das 12 equipes. A bola começa a rolar nesta quarta-feira (26) e o encerramento do campeonato será no dia 3 de abril.

A presidente interina da Federação Paraense de Futebol, Graciete Maués, falou aos presentes sobre a missão de conduzir uma competição com representantes de todas as regiões do estado. Segundo ela, será um desafio em prol da transparência e crescimento do esporte. “Juntamente com os meus companheiros e colaboradores, vamos fazer uma justa, imparcial e transparente gestão. Não poderia deixar de desejar absoluto sucesso aos filiados e participantes do Campeonato Paraense, sem a interveniência de quaisquer natureza, com o objetivo de elevar o futebol paraense”, disse.

Ainda na cerimônia foi apresentado o mascote oficial da competição, inspirado no Pirarucu, peixe da fauna amazônica ameaçado de extinção. Para este ano, além das estreias de Amazônia Independente e Caeté, a comissão de arbitragem também anunciou que novos árbitros farão parte do quadro da competição, segundo informou o presidente Italo Ipojucan.

“A arbitragem está preparada. Tivemos uma pré-temporada de 14 a 16 de janeiro. Foram três dias de trabalho físico, técnico e tático, com instrutores da CBF. Temos 55 árbitros de todas as regiões do estado, e a gente crê que a renovação é o nome que vamos dar para esse campeonato. Muitos árbitros jovens e novos valores que estão surgindo na arbitragem”.