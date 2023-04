Celta x Elche: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (26/04) pela La Liga

As equipes Celta de Vigo x Elche disputam nesta quarta-feira (26/04) a pela 31° rodada do Campeonato Espanhol, La Liga. O jogo será realizado às 17h (horário de Brasília), no Estádio de Balaídos, em Vigo, Espanha. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Celta x Elche ao vivo?

A partida Celta x Elche pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Star+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como Celta x Elche chegam para o jogo?

Celta está em 13° posição de La Liga e soma 9 vitórias, 9 empates e 12 derrotas. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.

Já Elche é o lanterna do campeonato espanhol com 2 vitórias, 7 empates e 21 derrotas. O time está em uma sequência de 5 derrotas.

Prováveis escalações

Celta: Villar; Vazquez, Tapia, Nunez, Galan; Solari, Veiga, Beltran, De la Torre; Aspas, Seferovic.

Elche: Badia; Morente, Mascarell, Gonzola, Blanco, Clerc; Guti, Nwankwo, Fidel; Milla, Boye.

FICHA TÉCNICA

Celta de Vigo x Elche

Campeonato Espanhol - La Liga

Local: Estádio de Balaídos, em Vigo, Espanha

Data/Horário: 26 de abril de 2023, 17h