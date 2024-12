Celje x The New Saints: veja as escalações e o horário do jogo de hoje (19/12) pela Liga Conferência

Celje x The New Saints disputam hoje, quinta-feira (19/12), a 6° rodada da Liga Conferência. O jogo se dará às 17h (horário de Brasília), no Estádio Z'dežele, em Celje, Eslovênia. Confira as escalações e o horário:

Onde assistir Celje x The New Saints?

A partida não terá transmissão oficial no Brasil.

Como as equipes chegam para o jogo?

The New Saints está em 32° lugar na Liga Conferência com apenas 1 vitória, 4 derrotas, 3 gols marcados e 7 gols sofridos.

Já Celje ocupa a 25° posição da competição e soma 1 vitória, 1 empate, 3 derrotas, 10 gols marcados e 11 gols sofridos.

Celje x The New Saints: prováveis escalações

Celje: Rozman; Juanjo Nieto, Karnicnik, Zec, Nemanic; Seslar, Svetlin, Zabukovnik; Kvesic, Matko, Brnic.

The New Saints: Roberts; Daniels, McGahey, Pask, Davies; Clark, Williams, Redmond; Holden, Brobbel, Williams.

FICHA TÉCNICA

Celje x The New Saints

Conference League

Local: Estádio Z'dežele, em Celje, Eslovênia

Data/Horário: 19 de dezembro de 2024, 17h