CBF responde Ronaldo e garante modelo 'transparente e democrático' de eleições

Poucas horas após receber uma carta de Ronaldo, futuro candidato à presidência da CBF, a entidade que rege o futebol nacional respondeu ao ex-atacante da seleção brasileira e garantiu que seu atual modelo de eleições é "transparente e democrático". Ronaldo havia criticado a confederação por suposta "falta de transparência e segurança jurídica no processo eleitoral, que pode comprometer a imparcialidade e a legitimidade das eleições".

"A governança da CBF prima por um modelo transparente e democrático, permitindo que aqueles que desejam contribuir para o desenvolvimento do futebol brasileiro possam fazê-lo de maneira legítima, respeitando os trâmites estabelecidos", disse a CBF, em sua resposta. A entidade disse que seu processo eleitoral "segue critérios objetivos e bem definidos, garantindo que qualquer pessoa que atenda aos requisitos formais possa apresentar sua candidatura."

A CBF se refere às críticas feitas por Ronaldo na carta pública divulgada na noite de segunda-feira. "A falta de transparência e segurança jurídica no processo eleitoral, que pode comprometer a imparcialidade e a legitimidade das eleições", escreveu o ex-jogador, que afirmou ainda que o atual presidente, Ednaldo Rodrigues, tem "controle absoluto" sobre o processo eleitoral.

"É notório que, com o estatuto vigente, o presidente em exercício tem controle absoluto de todo o processo - o que, por si só, nos distancia das condições de concorrência leal e isonômica. Além de não contribuir para a integridade do pleito, o modelo dificulta (quiçá, impede) o surgimento de candidaturas alternativas", disse Ronaldo.

Em sua resposta, a CBF disse que a organização das eleições da CBF é "responsabilidade de Comissão Eleitoral, cuja atribuição é justamente assegurar o cumprimento das normas estatutárias eleitorais e a lisura do processo eleitoral, a qual estará à disposição dos candidatos para o recebimento e análise de demandas relacionados ao pleito".

A CBF também respondeu uma demanda de Ronaldo sobre a supervisão da eleição pela Fifa e Conmebol para "dar mais transparência e segurança jurídica ao processo Eleitoral". A entidade alegou que o estatuto da CBF "foi revisado pela Fifa e, posteriormente, aprovado em assembleia pelas 27 federações estaduais que integram o sistema do futebol brasileiro."

A confederação, contudo, não respondeu a uma das demandas de Ronaldo, de agendar a data da eleição com antecedência de um mês "Solicito que a data para as próximas eleições - cujo prazo estatutário é de um ano a partir de 23 de março de 2025 - seja definida com antecedência mínima de um mês, a fim de assegurar a organização e participação dos interessados", escreveu o ex-atleta, em sua carta pública.

Apesar disso, a CBF se colocou à disposição para qualquer "esclarecimento". "Ressaltamos que a CBF está e sempre esteve aberta ao diálogo, acreditando que um ambiente de debates respeitosos e construtivos fortalece não apenas a entidade, mas também o futebol nacional como um todo. Caso tenha interesse em obter mais informações sobre o processo eleitoral ou outros aspectos institucionais da CBF, permanecemos à disposição para esclarecimentos adicionais."