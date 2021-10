CBF divulga trio de arbitragem da partida do Castanhal pela Copa Verde

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quinta-feira (7) o trio de arbitragem que vai apitar a partida entre Castanhal e Fast, pela primeira rodada da Copa Verde 2021. A partida está marcada para ocorrer no estádio Ismael Benigno, no Amazonas, às 16h, no dia 13 de outubro.

Segundo a CBF, o responsável pela partida será o árbitro Valdicleuson Silva da Costa, do Amapá. Ele será auxiliado por Luan Patrique Pereira da Silva e Salmon Lopes da Silva, ambos também amapaenses. O quarto árbitro do jogo será Raimundo Nonato da Silva, do Amazonas.

A primeira rodada da Copa Verde será disputada em partidas mata-mata, em jogo único. Em caso de empate no tempo normal, as equipes decidem a vaga nos pênaltis. Caso se classifique, o Japiim enfrenta o São Raimundo, de Roraima.