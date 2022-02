CBF divulga tabela com as 38 rodadas do Brasileirão; veja os jogos!

A CBF divulgou nesta quarta-feira (2) a tabela do Campeonato Brasileiro de 2022. A entidade projetou que a bola rolará a partir de 9 de abril e terá sua última rodada em 13 de novembro. Seu final acontecerá mais cedo do que as edições anteriores em virtude da disputa da Copa do Mundo, que começará em 21 de novembro no Qatar.

Atlético-GO x Flamengo

Atlético-MG x Internacional

Fluminense x Santos

Botafogo x Corinthians

Avaí x América-MG

São Paulo x Athletico

Palmeiras x Ceará

Juventude x Bragantino

Fortaleza x Cuiabá

Coritiba x Goiás



Veja a tabela completa:

1ª rodada (9/4, 10/4 ou 11/4)

Atlético-MG x Internacional

Fluminense x Santos

São Paulo x Athletico

Palmeiras x Ceará

Botafogo x Corinthians

Juventude x Red Bull Bragantino

Fortaleza x Cuiabá

Atlético-GO x Flamengo

Avaí x América-MG

Coritiba x Goiás

2ª rodada (16/4, 17/4 ou 18/4)

América-MG x Juventude

Flamengo x São Paulo

Red Bull Bragantino x Atlético-GO

Corinthians x Avaí

Santos x Coritiba

Internacional x Fortaleza

Ceará x Botafogo

Goiás x Palmeiras

Cuiabá x Fluminense

Athletico x Atlético-MG

3ª rodada (23/4, 24/4 ou 25/4)

Atlético-MG x Coritiba

Fluminense x Internacional

Red Bull Bragantino x São Paulo

Palmeiras x Corinthians

Santos x América-MG

Juventude x Cuiabá

Fortaleza x Ceará

Atlético-GO x Botafogo

Avaí x Goiás

Athletico x Flamengo

4ª rodada (30/4, 1/5 ou 2/5)

América-MG x Athletico

Flamengo x Palmeiras

São Paulo x Santos

Corinthians x Fortaleza

Botafogo x Juventude

Internacional x Avaí

Ceará x Red Bull Bragantino

Goiás x Atlético-MG

Cuiabá x Atlético-GO

Coritiba x Fluminense

5ª rodada (7/5, 8/5 ou 9/5)

Atlético-MG x América-MG

Flamengo x Botafogo

Red Bull Bragantino x Corinthians

Palmeiras x Fluminense

Santos x Cuiabá

Juventude x Internacional

Fortaleza x São Paulo

Atlético-GO x Goiás

Avaí x Coritiba

Athletico x Ceará

6ª rodada (14/5, 15/5 ou 16/5)

Atlético-MG x Atlético-GO

Fluminense x Athletico

São Paulo x Cuiabá

Palmeiras x Red Bull Bragantino

Botafogo x Fortaleza

Internacional x Corinthians

Ceará x Flamengo

Goiás x Santos

Avaí x Juventude

Coritiba x América-MG

7ª rodada (21/5, 22/5 ou 23/5)

América-MG x Botafogo

Flamengo x Goiás

Red Bull Bragantino x Atlético-MG

Corinthians x São Paulo

Santos x Ceará

Juventude x Palmeiras

Fortaleza x Fluminense

Atlético-GO x Coritiba

Cuiabá x Internacional

Athletico x Avaí

8ª rodada (28/5, 29/5 ou 30/5)

Atlético-MG x Avaí

Fluminense x Flamengo

São Paulo x Ceará

Corinthians x América-MG

Santos x Palmeiras

Internacional x Atlético-GO

Fortaleza x Juventude

Goiás x Red Bull Bragantino

Cuiabá x Athletico

Coritiba x Botafogo

9ª rodada (4/6, 5/6 ou 6/6)

América-MG x Cuiabá

Flamengo x Fortaleza

Red Bull Bragantino x Internacional

Palmeiras x Atlético-MG

Botafogo x Goiás

Juventude x Fluminense

Ceará x Coritiba

Atlético-GO x Corinthians

Avaí x São Paulo

Athletico x Santos

10ª rodada (8/6 ou 9/6)

América-MG x Ceará

Fluminense x Atlético-MG

Red Bull Bragantino x Flamengo

Palmeiras x Botafogo

Santos x Internacional

Juventude x Athletico

Fortaleza x Goiás

Atlético-GO x Avaí

Cuiabá x Corinthians

Coritiba x São Paulo

11ª rodada (11/6, 12/6 ou 13/6)

Atlético-MG x Santos

Fluminense x Atlético-GO

São Paulo x América-MG

Corinthians x Juventude

Botafogo x Avaí

Internacional x Flamengo

Fortaleza x Athletico

Goiás x Ceará

Cuiabá x Red Bull Bragantino

Coritiba x Palmeiras

12ª rodada (15/6 ou 16/6)

América-MG x Fluminense

Flamengo x Cuiabá

Red Bull Bragantino x Coritiba

Palmeiras x Atlético-GO

Botafogo x São Paulo

Juventude x Santos

Ceará x Atlético-MG

Goiás x Internacional

Avaí x Fortaleza

Athletico x Corinthians

13ª rodada (18/6, 19/6 ou 20/6)

Atlético-MG x Flamengo

Fluminense x Avaí

São Paulo x Palmeiras

Corinthians x Goiás

Santos x Red Bull Bragantino

Internacional x Botafogo

Fortaleza x América-MG

Atlético-GO x Juventude

Cuiabá x Ceará

Coritiba x Athletico

14ª rodada (25/6, 26/6 ou 27/6)

Atlético-MG x Fortaleza

Flamengo x América-MG

São Paulo x Juventude

Corinthians x Santos

Botafogo x Fluminense

Internacional x Coritiba

Ceará x Atlético-GO

Goiás x Cuiabá

Avaí x Palmeiras

Athletico x Red Bull Bragantino

15ª rodada (2/7, 3/7 ou 4/7)

América-MG x Goiás

Fluminense x Corinthians

Red Bull Bragantino x Botafogo

Palmeiras x Athletico

Santos x Flamengo

Juventude x Atlético-MG

Ceará x Internacional

Atlético-GO x São Paulo

Avaí x Cuiabá

Coritiba x Fortaleza

16ª rodada (9/7, 10/7 ou 11/7)

Atlético-MG x São Paulo

Fluminense x Ceará

Red Bull Bragantino x Avaí

Corinthians x Flamengo

Santos x Atlético-GO

Internacional x América-MG

Fortaleza x Palmeiras

Goiás x Athletico

Cuiabá x Botafogo

Coritiba x Juventude

17ª rodada (16/7, 17/7 ou 18/7)

América-MG x Red Bull Bragantino

Flamengo x Coritiba

São Paulo x Fluminense

Palmeiras x Cuiabá

Botafogo x Atlético-MG

Juventude x Goiás

Ceará x Corinthians

Atlético-GO x Fortaleza

Avaí x Santos

Athletico x Internacional

18ª rodada (20/7 ou 21/7)

América-MG x Palmeiras

Flamengo x Juventude

Red Bull Bragantino x Fortaleza

Corinthians x Coritiba

Santos x Botafogo

Internacional x São Paulo

Ceará x Avaí

Goiás x Fluminense

Cuiabá x Atlético-MG

Athletico x Atlético-GO

19ª rodada (23/7, 24/7 ou 25/7)

Atlético-MG x Corinthians

Fluminense x Red Bull Bragantino

São Paulo x Goiás

Palmeiras x Internacional

Botafogo x Athletico

Juventude x Ceará

Fortaleza x Santos

Atlético-GO x América-MG

Avaí x Flamengo

Coritiba x Cuiabá

RETURNO

20ª rodada (30/7, 31/7 ou 1/8)

América-MG x Avaí

Flamengo x Atlético-GO

Red Bull Bragantino x Juventude

Corinthians x Botafogo

Santos x Fluminense

Internacional x Atlético-MG

Ceará x Palmeiras

Goiás x Coritiba

Cuiabá x Fortaleza

Athletico x São Paulo

21ª rodada (6/8, 7/8 ou 8/8)

Atlético-MG x Athletico

Fluminense x Cuiabá

São Paulo x Flamengo

Palmeiras x Goiás

Botafogo x Ceará

Juventude x América-MG

Fortaleza x Internacional

Atlético-GO x Red Bull Bragantino

Avaí x Corinthians

Coritiba x Santos

22ª rodada (13/8, 14/8 ou 15/8)

América-MG x Santos

Flamengo x Athletico

São Paulo x Red Bull Bragantino

Corinthians x Palmeiras

Botafogo x Atlético-GO

Internacional x Fluminense

Ceará x Fortaleza

Goiás x Avaí

Cuiabá x Juventude

Coritiba x Atlético-MG

23ª rodada (20/8, 21/8 ou 22/8)

Atlético-MG x Goiás

Fluminense x Coritiba

Red Bull Bragantino x Ceará

Palmeiras x Flamengo

Santos x São Paulo

Juventude x Botafogo

Fortaleza x Corinthians

Atlético-GO x Cuiabá

Avaí x Internacional

Athletico x América-MG

24ª rodada (27/8, 28/8 ou 29/8)

América-MG x Atlético-MG

Fluminense x Palmeiras

São Paulo x Fortaleza

Corinthians x Red Bull Bragantino

Botafogo x Flamengo

Internacional x Juventude

Ceará x Athletico

Goiás x Atlético-GO

Cuiabá x Santos

Coritiba x Avaí

25ª rodada (3/9, 4/9 ou 5/9)

América-MG X Coritiba

Flamengo x Ceará

Red Bull Bragantino x Palmeiras

Corinthians x Internacional

Santos x Goiás

Juventude x Avaí

Fortaleza x Botafogo

Atlético-GO x Atlético-MG

Cuiabá x São Paulo

Athletico x Fluminense

26ª rodada (10/9, 11/9 ou 12/9)

Atlético-MG x Red Bull Bragantino

Fluminense x Fortaleza

São Paulo x Corinthians

Palmeiras x Juventude

Botafogo x América-MG

Internacional x Cuiabá

Ceará x Santos

Goiás x Flamengo

Avaí x Athletico

Coritiba x Atlético-GO

27ª rodada (17/9, 18/9 ou 19/9)

América-MG x Corinthians

Flamengo x Fluminense

Red Bull Bragantino x Goiás

Palmeiras x Santos

Botafogo x Coritiba

Juventude x Fortaleza

Ceará x São Paulo

Atlético-GO x Internacional

Avaí x Atlético-MG

Athletico x Cuiabá

28ª rodada (28/9 ou 29/9)

Atlético-MG x Palmeiras

Fluminense x Juventude

São Paulo x Avaí

Corinthians x Atlético-GO

Santos x Athletico

Internacional x Red Bull Bragantino

Fortaleza x Flamengo

Goiás x Botafogo

Cuiabá x América-MG

Coritiba x Ceará

29ª rodada (30/9, 1/10 ou 3/10)

Atlético-MG x Fluminense

Flamengo x Red Bull Bragantino

São Paulo x Coritiba

Corinthians x Cuiabá

Botafogo x Palmeiras

Internacional x Santos

Ceará x América-MG

Goiás x Fortaleza

Avaí x Atlético-GO

Athletico x Juventude

30ª rodada (5/10 ou 6/10)

América-MG x São Paulo

Flamengo x Internacional

Red Bull Bragantino x Cuiabá

Palmeiras x Coritiba

Santos x Atlético-MG

Juventude x Corinthians

Ceará x Goiás

Atlético-GO x Fluminense

Avaí x Botafogo

Athletico x Fortaleza

31ª rodada (8/10, 9/10 ou 10/10)

Atlético-MG x Ceará

Fluminense x América-MG

São Paulo x Botafogo

Corinthians x Athletico

Santos x Juventude

Internacional x Goiás

Fortaleza x Avaí

Atlético-GO x Palmeiras

Cuiabá x Flamengo

Coritiba x Red Bull Bragantino

32ª rodada (15/10, 16/10 ou 17/10)

América-MG x Fortaleza

Flamengo x Atlético-MG

Red Bull Bragantino x Santos

Palmeiras x São Paulo

Botafogo x Internacional

Juventude x Atlético-GO

Ceará x Cuiabá

Goiás x Corinthians

Avaí x Fluminense

Athletico x Coritiba

33ª rodada (22/10, 23/10 ou 24/10)

América-MG x Flamengo

Fluminense x Botafogo

Red Bull Bragantino x Athletico

Palmeiras x Avaí

Santos x Corinthians

Juventude x São Paulo

Fortaleza x Atlético-MG

Atlético-GO x Ceará

Cuiabá x Goiás

Coritiba x Internacional

34ª rodada (26/10 ou 27/10)

Atlético-MG x Juventude

Flamengo x Santos

São Paulo x Atlético-GO

Corinthians x Fluminense

Botafogo x Red Bull Bragantino

Internacional x Ceará

Fortaleza x Coritiba

Goiás x América-MG

Cuiabá x Avaí

Athletico x Palmeiras

35ª rodada (28/10, 29/10 ou 31/10)

América-MG x Internacional

Flamengo x Corinthians

São Paulo x Atlético-MG

Palmeiras x Fortaleza

Botafogo x Cuiabá

Juventude x Coritiba

Ceará x Fluminense

Atlético-GO x Santos

Avaí x Red Bull Bragantino

Athletico x Goiás

36ª rodada (5/11, 6/11 ou 7/11)

Atlético-MG x Botafogo

Fluminense x São Paulo

Red Bull Bragantino x América-MG

Corinthians x Ceará

Santos x Avaí

Internacional x Athletico

Fortaleza x Atlético-GO

Goiás x Juventude

Cuiabá x Palmeiras

Coritiba x Flamengo

37ª rodada (9/11 ou 10/11)

Atlético-MG x Cuiabá

Fluminense x Goiás

São Paulo x Internacional

Palmeiras x América-MG

Botafogo x Santos

Juventude x Flamengo

Fortaleza x Red Bull Bragantino

Atlético-GO x Athletico

Avaí x Ceará

Coritiba x Corinthians

38ª rodada (13/11)

América-MG x Atlético-GO

Flamengo x Avaí

Red Bull Bragantino x Fluminense

Corinthians x Atlético-MG

Santos x Fortaleza

Internacional x Palmeiras

Ceará x Juventude

Goiás x São Paulo

Cuiabá x Coritiba

Athletico x Botafogo