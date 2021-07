CBF divulga datas dos jogos das quartas de final entre Esmac e Real Ariquemes-RO

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta segunda-feira (5) as datas, locais e os horários dos jogos entre Esmac-PA e Real Ariquemes-RO pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino A-2.

O time paraense faz a primeira partida fora de casa. O jogo está marcado para domingo (11), às 16h30, no estádio Valerião, Ariquemes (RO). A volta está marcada também para domingo, mas 18 de julho, às 10 horas, no Francisco Vasques, o Souza, em Belém (PA).

As duas equipes do Norte se encontram novamente na competição. Esmac e Real Ariquemes foram as melhores equipes do Grupo A na primeira fase. As paraenses somaram 13 pontos na liderança e a equipe de Roraima ficou em segundo com 12 pontos. Na primeira fase, inclusive, a partida entre as equipes terminou 3 a 0 para a Esmac na quarta rodada.

Os jogos desta fase da competição são especiais. Quem avançar garante uma vaga na primeira divisão do Brasileirão Feminino, o A1, de 2022.